"El equipo está creciendo" Deportes 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Carlos Trullet hizo un análisis tras el triunfo ante los alternativos de Atlético. Hay aprobación para que se queden Mayenfisch y Hang.

FOTO ARCHIVO ASPECTO POSITIVO. El entrenador dice que tiene "14 o 15 jugadores en un nivel parejo".

En una larga y atípica pretemporada que están teniendo los clubes que desde el 10 de enero animarán el Regional Amateur 2021 (una continuidad del 2020), Ben Hur tuvo el miércoles un interesante ensayo frente a los suplentes de Atlético de Rafaela en el predio del autódromo. Más allá del 2-0, primera victoria en amistosos de este período de preparación para el Lobo, el entrenador Carlos Trullet se mostró satisfecho por signos de evolución en sus dirigidos.

"Al equipo lo veo creciendo, todavía tenemos que mejorar en algunas cosas. Como en tener mayor posesión de la pelota y así poder ser más ofensivos. Debemos concientizarnos en no dividir el balón", manifestó el entrenador a LA OPINION.

El experimentado DT destacó que "hay un nivel parejo entre 14-15 jugadores, que cualquiera puede ser titular y no se va a resentir el funcionamiento".

Dentro de esa paridad a la que hace mención el entrenador, ha llamado un poco la atención el puesto del arquero. Lógicamente, la imagen de "Cascote" Astrada de torneos anteriores es muy positiva, mientras que Velázquez no tuvo la oportunidad de mostrarse oficialmente. Por eso el entrenador debe evaluar la actualidad y en el contexto de esta pretemporada, el joven llegado a comienzos de este año desde Unión de Santa Fe ha respondido muy bien para el cuerpo técnico, aunque ello no quiere decir que haya una decisión tomada.

"Velázquez equilibra la falta de más centímetros para la altura que suelen tener los arqueros de la actualidad, con una capacidad de salto notable", explicó Trullet entre las principales virtudes de quien es uno de los aspirantes a arrancar como titular. En sus palabras también hizo referencia en que la lucha se plantea desde el crecimiento de Velázquez, y no tanto por un bajón de Astrada.



QUIERE QUE SE QUEDEN

Asimismo, el entrenador confirmó que hay aprobación deportiva para que Germán Mayenfisch y Facundo Hang sean parte del plantel de Ben Hur en el Regional Amateur. De todos modos, resta que se pongan de acuerdo en lo económico con la dirigencia.

Recordemos que Mayenfisch (santafesino de 27 años, formado en Colón y de último paso por El Linqueño en esta categoría) es un creativo, que ahora competirá con Ricardo Acosta por la posición tan habitual del enganche que tienen los equipos del técnico de BH. Respecto de Hang (que viene de Brown de San Vicente), naturalmente es un extremo izquierdo, aunque el DT quiere que trate de sumarle más diagonales a su juego.



AMISTOSO

El próximo partido amistoso que tiene programado Ben Hur es con Ferrocarril del Estado, el miércoles 30 de diciembre, por la noche, en el estadio "Néstor Zenklusen". No obstante, no se descarta que previamente pueda surgir algún otro.

Respecto del cronograma de entrenamientos para las próximas semanas, si bien resta definir algunos detalles, la idea es que los jugadores que son de otras ciudades o provincias entrenen hasta el 23, y el resto el 24 de diciembre por la mañana. Se reintegrarían el 27 para seguir trabajando hasta el 30. Y luego volverían el 3 de enero para abocarse definitivamente a la espera del primer partido ante 9 de Julio, el 10 de enero en el estadio Germán Soltermam.