Atlético: ¿A Campana con un cambio? Deportes 18 de diciembre de 2020 Redacción Por La Crema se prepara para visitar el domingo, 17.10, a Villa Dálmine y el DT tiene en mente poner a Guillermo Funes desde el comienzo.

FOTO ARCHIVO ¿DEBUTA EN EL INICIAL?. / Guillermo Funes podría tener su estreno desde el comienzo. La "Garza" viene de anotar su primer gol en Atlético y la divisional.

En Atlético de Rafaela hay mucha tranquilidad: la victoria ante San Martín de Tucumán significó el segundo triunfo consecutivo para el equipo de Walter Otta, más el empate del debut ante Riestra, lo colocan en la cima de las posiciones de la zona campeonato B.

El rendimiento de la Crema viene siendo bueno, a muy bueno, y es por esto que el DT no modificará demasiado el once. Si, para visitar el próximo domingo a Villa Dálmine, el entrenador planea una modificación. Guillermo Funes iría desde el comienzo en lugar de Ayrton Portillo.

La actuación de la ‘Garza’ en Tucumán (ingresó para jugar el complemento) dejó más que conformes al cuerpo técnico y le ganaría la pulseada al otro juvenil, Portillo.

El rendimiento de la dupla de centrales Brundo-Piñero fue positivo, se mostraron dinámicos, sólidos y seguros. El equipo no recibió goles y es por ello que se mantendrían, con Gastón Tellechea en el banco.

Con este panorama, el posible 11 inicial que presentaría Atlético en Campana sería con Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler.

El encuentro se jugará pasado mañana a las 17.10hs, correspondiente a la fecha 4 del torneo de Transición de la Primera Nacional en la zona Campeonato B. El árbitro del cotejo será Diego Ceballos.



Lo que le queda. Tras visitar a Villa Dálmine, cumpliendo así dos juegos como visitante, Atlético de Rafaela recibirá en el Monumental a Gimnasia de Mendoza, luego visitará a Defensores de Belgrano y cerrará con Sarmiento de Junín como local.



El rival. El conjunto de Campana aún no pudo ganar en sus tres presentaciones. En el debut ante Sarmiento igualó 0 a 0, luego recibió al Deportivo Riestra e igualó 1 a 1, y en la pasada fecha cayó 3-1 en Victoria ante Tigre, con un polémico penal en contra.

El DT, Felipe De la Riva, utilizó para enfrentar al ‘Matador’ a la siguiente formación inicial: Juan Ojeda; Maximiliano Polacchi, Maximiliano García, Juan Alvacete y Facundo Rizzi; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Lucas Cuevas; Enzo Fernández, Catriel Sánchez.