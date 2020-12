"O metemos una Corte nueva o en febrero Cristina está en cana" Nacionales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ex funcionario kirchnerista Luis D´Elía reclamo ayer al Gobierno "nombrar a seis jueces más" en la Corte Suprema de Justicia para de esa forma "pasar a ser mayoría" dentro del máximo tribunal y consideró que en caso contrario la vicepresidenta Cristina Kirchner terminará presa.

"O metemos una Corte nueva o en febrero Cristina está en cana, hay que tomar conciencia, más temprano que tarde. Hay que unificar las estrategias, hay que salir de esta mirada tonta, ingenua, de que las cosas por sí solas se van a desbordar", pidió el dirigente.

D´Elía agregó: "O ganan ellos y Cristina es, en febrero, detenida, metida en cana, de manera injusta, arbitraria, o nosotros dejamos a estos cinco jueces y nombramos a seis jueces más y pasamos a ser mayoría".

El dirigente se pronunció así en su programa de radio, donde sentenció que "todo está infecto en el Poder Judicial, que es aristocrático y está al servicio de los peores intereses oligárquicos y parado de manos contra el kirchnerismo".

"Yo cuando hablo de desafueros algunos me dicen: ´No seas boludo, Luis, ¿no ves que tenemos mayoría en el Senado?´ También teníamos mayoría cuando desaforaron a (Julio) De Vido. Y hoy De Vido se comió más de un año en cana. Entonces yo no subestimo nada", finalizó D´Elía.