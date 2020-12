Presentan pedido de juicio político contra Cristina Kirchner Nacionales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó ayer en el Congreso un pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesto "mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".

Con la firma de sus 14 integrantes, la bancada que responde a Elisa Carrió impulsa el proceso de destitución de Cristina Kirchner luego de la carta en la que la vicepresidenta y titular del Senado abrió fuego contra los miembros de la Corte Suprema.

En los fundamentos, los diputados opositores señalan que Cristina Kirchner "ha desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento".

"Estamos frente a un plan orquestado por Cristina Kirchner y ejecutado por funcionarios vinculados a ella, que tiene por finalidad garantizar su impunidad y la de aquellos funcionarios que formaron parte de su gobierno, investigados por presuntos hechos de corrupción", denunciaron los legisladores de la CC- ARI.

Luego detallaron distintas acciones que a su criterio configuran delitos o maniobras irregulares como la "desarticulación" del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores y el proyecto de reforma judicial aprobado en el Senado.

También la suspensión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli; el intento de desplazar al procurador general interino Eduardo Casal y el desistimiento del rol de querellante de la Oficina anticorrupción en causas que investigan a Cristina Kirchner.

El texto del proyecto también menciona la reforma de la Ley del Ministerio Público y la última carta publicada y difundida por la vicepresidenta, en la que, según aseguran, "ejerce presión" sobre los miembros del máximo tribunal de Justicia.

"Resulta evidente que está presión ejercida por la vicepresidenta no es casual sino que responde a su interés personal de obtener fallos favorables a sus pretensiones. Es decir, a que no se investiguen adecuadamente los presuntos hechos de corrupción que habría cometido", señalaron.

Y agregan que "de dicha carta se desprende, además, una intención de la Vicepresidenta de avanzar hacia el juicio político de todos los ministros de la Corte Suprema", así como ir hacia una reforma de ampliación del número de integrantes.

"En suma, en la carta escrita por la Vicepresidenta no solo se advierte una clara presión hacia el Poder Judicial sino, además, sus verdaderas intenciones de fondo: eliminar la independencia del Poder Judicial para garantizar su impunidad y la de todos los funcionarios presuntamente corruptos. Dicha situación es inadmisible en un sistema republicano de gobierno, razón por la cual consideramos necesario promover el juicio político de Cristina Fernández de Kirchner", remarcaron.

Además, enfatizan que "las críticas habituales de la Vicepresidente a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional y configuran el mal desempeño de la Vicepresidente que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte".

En conclusión, destacan que "es evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe rendir cuentas sobre su irregular proceder".

"Ningún poder del Estado puede obstruir esta herramienta de excepción que constituye el juicio parlamentario. No existen privilegios, sus actos deben ser controlados y sus incumplimientos sancionados", rematan.

El proyecto fue presentado por Juan Manuel López y acompañado todos los integrantes del bloque, Maximiliano Ferraro (jefe de la bancada), Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets, Héctor "Toty" Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Alicia Terada.