Avanza en el Senado el dictamen para el proyecto de legalización del aborto Nacionales 18 de diciembre de 2020

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Senado pasó ayer a la firma el dictamen para el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) luego de cuatro días de tratamiento en comisiones, con el fin de llevarlo a votación el 29 de diciembre, en un escenario de paridad y varios votos por develar.

Las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud escucharon a la última tanda de especialistas invitados para exponer a favor y en contra del proyecto, y luego los senadores dieron sus respectivos puntos de vista sobre el tema.

La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Norma Durango, dispuso que el proyecto circule entre las tres comisiones para reunir las firmas necesarias a fin de tener un dictamen de mayoría. Uno de los senadores indefinidos, el entrerriano Edgardo Kueider (Frente de Todos) firmó el dictamen "en disidencia parcial", lo que sugiere cuál es su inclinación en este debate aunque todavía su voto no está asegurado.

Al igual que el entrerriano, firmaron en disidencia el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro), quien sorprendió durante la reunión de las comisiones al pedir cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

"Es conocida mi posición a favor de ampliar los derechos de las personas gestantes en relación a la interrupción voluntaria del embarazo", señaló Weretilneck y agregó: "Las modificaciones que se proponen no cuestionan ese derecho sino, todo lo contrario, intentan afianzarlo".

El rionegrino aseguró que en su provincia, frente al procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) que ya está vigente, "el 73% de los tocoginecólogos son objetores de conciencia y cuando empezó la ILE eran el 20%", tras lo cual advirtió: "Esta ley en dos años no tiene quien la ejecute y la lleve adelante".

Al respecto, se mostró de acuerdo con el aborto legal hasta la semana catorce de gestación pero consideró que por fuera de ese plazo deben incorporarse causales, como la "malformación congénita que sea incompatible con la vida"; el embarazo resultado de la "violación de una persona menor de 13 años" y que "si el embarazo es el resultado de una violación de una persona mayor de 13 años" la práctica sea "hasta el momento de viabilidad fetal (22 semanas)".

El cordobés Martínez -que en el debate de 2018 votó a favor de la legalización- se plegó al pedido de cambios que hizo Weretilneck.

Por su parte, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, ferviente opositor a la legalización del aborto, reiteró su crítica al "tratamiento exprés" del proyecto en "un tema tan profundo" y remarcó que "lo que está en juego es el derecho a la vida". "Una ley de estas características no se la puede sacar de la noche a la mañana, como se está haciendo ahora", subrayó el senador por Formosa.

La correntina Ana Almirón, del mismo bloque, contradijo al formoseño y afirmó que "fue suficiente el debate" sobre la iniciativa en el Senado. "No coincido en que se haya hecho poco desde esta Cámara, al contrario, hicimos muchísimo. Le dimos un salto cualitativo. La sociedad sabe de qué hablamos cuando tratamos la IVE", afirmó Almirón durante su intervención.

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) sostuvo que "por supuesto el proyecto es perfectible", aunque la posibilidad de modificar la iniciativa se evaluará en los próximos días, dado que en el sector "verde" quieren evitar que vuelva a Diputados y se retrase la sanción de la ley.

Sagasti consideró que "hay que proteger a las mujeres en algo muy profundo como la posibilidad de decidir y de elegir si quieren ser madres o no". "Es con educación, con salud pública y con protección de derechos es donde las mujeres nos vamos a sentir cuidadas", remarcó la vicepresidenta de la bancada oficialista.

A su turno, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) subrayó que "en democracia murieron ya tres mil mujeres porque este Congreso no pudo revertir una ley que ya tienen 100 años".