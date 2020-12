Audi e-tron: lanzamiento en Argentina, desde U$S 204.000 Automotores 18 de diciembre de 2020 Redacción Por La firma de Ingolstadt presentó en nuestro país su SUV eléctrico que se comercializa en sus dos variantes, con carrocería convencional y Sportback -con estética de coupé-. Ambas están impulsadas por dos motores que desarrollan en conjunto 360 CV y 664 Nm de torque (ampliable a 408 CV con la función Boost), alimentados por un paquete de baterías de 95 kWh que le permiten recorrer hasta 417 km con una sola carga.

Los vehículos eléctricos ya comienzan a afianzarse en nuestro país: a pesar de que la red de cargadores aún está en vías de desarrollo, más marcas van animándose a dar el primer paso y lanzar sus productos. Ese es el caso de Audi, que luego de haber mostrado el año pasado como anticipo el e-tron, finalmente decidió presentarlo de manera oficial en Argentina a través de un evento online transmitido por YouTube bajo el lema #FutureIsAnAttitude (El futuro es una actitud).

El e-tron es el primer vehículo 100% eléctrico de la marca alemana, fue presentado en 2018 y está logrando muy buenos niveles de venta a nivel global, siendo un modelo insignia para la compañía y una vidriera de las nuevas tecnologías y sistemas de propulsión que equiparán sus vehículos a corto y mediano plazo.

Respecto a la infraestructura, clave para poder utilizar a diario este tipo de vehículos, Conrado Wittstatt, Gerente General de Audi Argentina, afirmó: “Además de la carga hogareña, que según nuestra experiencia representa más del 90% de la frecuencia de uso habitual, nuestra red de concesionarios especializada en e-tron también ofrecerá puntos de carga habilitados para nuestros clientes. En una primera etapa en Bs As, Gran Bs As, Sur de la Provincia y también en la Ciudad de Córdoba. Paulatinamente iremos incorporando más puntos de carga en el resto del país”.



LO NUEVO

Es el primer SUV eléctrico de la firma de Ingolstadt que complementa al Q7 y Q8, con proporciones y medidas similares. A nivel de diseño, se destaca en el sector fronta la enorme parrilla sigleframe, a la que adiciona dos entradas de aire en los extremos del paragolpes enmarcadas por un aplique en color aluminio para resaltar su agresividad, así como los faros Matrix Led. En nuestro país se comercializa con sus dos variantes de carrocería, convencional y Sportback. En el caso de esta última, el gran cambio se observa en su perfil, con un remate posterior tipo fastback que le da esa apariencia de coupé y el diseño de las luces traseras y del paragolpes, que terminan de redondear esta propuesta más deportiva. Mención aparte para su innovador sistema de cámaras que reemplazan a los espejos retrovisores, proyectando las imágenes en dos pantallas ubicadas en los extremos de los paneles de las puertas.

Puertas adentro, luce un estilo muy similar a los últimos productos de la marca con un toque más tecnológico y sofisticado debido a sus múltiples pantallas. Se destaca el instrumental digital Audi Virtual Cockpit con un display de 12,3”, complementado por otras dos pantallas táctiles de 10,1” para el sistema multimedia y de 8,8” para el climatizador. Además posee un equipo de sonido Bang & Olufsen Premium Sound 3D y una gran cantidad de asistencias a la conducción. Por otra parte, debido a las concesiones en su diseño, el Sportback pierde algo de espacio en el baúl: 600 litros versus 615 de la variante convencional.



VERSIONES

El e-tron se comercializa en dos versiones, con carrocería convencional tipo SUV o Sportback, con estilo de coupé, compartiendo idéntica configuración mecánica y de equipamiento.



EQUIPAMIENTO

DESTACADO

Audi virtual cockpit (instrumental digital configurable por el conductor), techo corredizo panorámico, air quality Packaged (ionizador), climatizador automático de 4 zonas con display táctil, Audi phone box (cargador inalámbrico), faros Matrix Led con intermitentes dinámicos, equipo de audio Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D, sistema multimedia MMI Navigation Plus con comando táctil y compatibilidad para smartphones (Android Auto y Apple CarPlay), volante multifunción revestido en cuero, suspensión neumática adaptativa con modo off road, Audi drive select, dirección progresiva, espejos exteriores con cámaras y visión de 360º.



PRECIOS Y GARANTÍA

Audi e-tron 55 Quattro: U$S 204.000

Audi e-tron Sportback 55 Quattro: U$S 214.000

Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. La batería posee una garantía extra de 8 años o 160.000 kilómetros.

