Sobreseyeron a Adrián Suar

BUENOS AIRES, 18 (Télam). - La Cámara Nacional en lo Criminal ratificó el sobreseimiento del actor y productor Adrián Suar en la causa en la que fue denunciado por plagio por su película “El fútbol o yo” de 2017 por parte del escritor Daniel Frescó, confirmaron fuentes judiciales.

Además de Suar, también se dictó el sobreseimiento del productor de cine José Levy y el director Marcos Carnevale.

Frescó se presentó como querellante porque sostuvo que el contenido de su libro “Enfermo por el Fútbol”, publicado en diciembre de 2015, fue plagiado en la película “El fútbol o yo”, estrenada meses después.

La sala VI de la Cámara sostuvo que si bien había coincidencias entre algunos personajes, situaciones y otros pasajes del libro y la película, no se había violado la ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

El tribunal recordó que, cuando fueron indagados, Levy admitió haber conversado con Frescó sobre la posibilidad de volcar el libro en una película, pero no llegaron a ningún acuerdo, en tanto que Suar y Carnevale, que se ocuparon del guión del filme, aseguraron no haber leído la obra del querellante.

Tras evaluar los informes de expertos, los camaristas Julio Lucini y Magdalena Laíño, quienes para resolver leyeron el libro y vieron la película, concluyeron que no se cometió delito.

Los camaristas sostuvieron que “las aisladas coincidencias -triviales, por cierto- del documento con el filme no permiten de modo alguno teñir de delictiva la acción de los encausados”.

Lucini y Laíno destacaron, en cambio, que “El fútbol o yo” tiene “cierta correspondencia” con una película belga de 2013, cuyos derechos, con la posibilidad de producir una adaptación o versión, habían sido adquiridos por los denunciados.