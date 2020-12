El Lasserre prosigue festejando sus 88 años Información General 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Restan muy pocos días para finalizar este año que ha sido muy complicado para todos, para nosotros inesperado y extraño porque no pudimos abrir la sala. Sin embargo aquí estamos, de pie, con 88 años.

Desde la institución cultural se difundió un parte de prensa cuyo contenido reproducimos seguidamente:

Restan muy pocos días para finalizar este año que ha sido muy complicado para todos, para nosotros inesperado y extraño porque no pudimos abrir la sala. Sin embargo aquí estamos, de pie, con 88 años.

Queremos agradecer a cada uno de ustedes su presencia, su acompañamiento, su colaboración. Nuestra tarea no hubiera sido posible de no haber sido así.

Hemos apelado a todos los recursos y ocurrencias. Abrimos un canal en Youtube por el que emitimos nuestros espectáculos en forma gratuita y solicitamos al público algún depósito en la cuenta bancaria. Gracias por permitirnos sostener este lazo artístico y por los aportes.

En agosto, cuando nos fue permitido y con todos los protocolos, comenzaron los talleres artísticos: cuatro para adultos, y además uno para adolescentes, otro para niños y el más nuevito de todos, teatro leído. Las experiencias fueron muy bellas.

Nuestra casa, grande y espaciosa, siempre necesita cuidados. Así fue que limpiamos, reacomodamos espacios como la sala de reuniones, la biblioteca, el archivo. Pintamos los camarines, estamos refuncionalizando el vestuario y arreglamos el techo del escenario que nos sorprendió con algunas goteras. Si pasan por la vereda del teatro verán nuestro árbol navideño que les desea paz y esperanza. En fin, puertas cerradas pero mucho trabajo dentro del mágico espacio.

Como saludo de fin de año hemos producido un trabajo artístico a partir de un cuento de nuestro querido Fortunato Nari, “Crónica del Nacimiento”, bellísimo texto que dormía en algún armario y llegó a nuestras manos a través de la profesora Claudia Manera para que lo despertáramos amorosamente. Lo grabamos para compartir con ustedes y ya está en las redes sociales. El link: https://youtu.be/qlkydsUssCQ. También pueden encontrarlo en nuestro canal de Youtube “Teatro Lasserre”.

Nos vemos pronto. ¡Y que viva siempre el teatro!