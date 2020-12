Cuarto Congreso de Historia Oral para estudiantes de escuela secundaria

Otras Memorias -Asociación Civil para Difusión y la Enseñanza de la Historia Oral R/N 652- invitan a participar en el Cuarto Congreso de Historia Oral para estudiantes de Escuela Secundariay VII Encuentro de Historia Regional para estudiantes de escuela secundaria a realizarse los días 14 y 15 de octubre de 2021.Organizado por Otras Memorias Asociación Civil para la difusión y la enseñanza de la Historia Oral. R/N 652 y Escuela Agrotécnica Gral. Libertador San Martín de Casilda, UNR y coordinado por los docentes Laura Benadiba y Ernesto Failo.La actividad se realizará de manera presencial o virtual según sean las condiciones sanitarias del momento. Se trata de una propuesta inédita en el mundo y en la que serán los mismos estudiantes los que presentarán trabajos con fuentes orales, construidas y analizadas por ellos.Es una actividad gratuita y se entregarán certificados a los participantes.Cuando hablamos de Historia Oral nos referimos a la producción y utilización de fuentes orales en la reconstrucción histórica. Lo que define su carácter renovador no es la oralidad -ya que la historia de los pueblos se ha transmitido a lo largo de los siglos a través de la tradición oral-, sino la labor sistemática de construcción, de recuperación y de utilización de la fuente oral. La utilización de los testimonios orales permite confirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a partir de las fuentes escritas y, al mismo tiempo, permite avanzar en el conocimiento de la realidad histórica desde diversos enfoques, tarea que se ve enriquecida por el carácter interdisciplinario de la Historia Oral. Según la profesora Benadiba: “La Historia Oral se concentra en las experiencias directas de la vida de las personas. La entrevista de Historia Oral es un procedimiento por medio del cual un entrevistador recupera esas experiencias almacenadas en la memoria de la gente que las vivió. Estas personas entrevistadas se convierten en testimonios, y sus recuerdos -registrados en una grabación- se transforman en fuentes orales para el historiador”.Si bien las ventajas de trabajar con testimonios orales se reflejan en diversos grupos sociales en variadas situaciones, las que se ven al trabajar en este tipo de proyectos con estudiantes de la escuela secundaria, se destacan especialmente. La Historia Oral y su utilización en el ámbito escolar proporcionan una serie de herramientas para afrontar algunos de estos dilemas que se nos presentan al abordar el Pasado Reciente en el aula, para acortar distancias y para que los estudiantes descubran una Historia viva de la que forman parte, que los involucra y los compromete con la realidad de la que forman parte. A partir de la recuperación de la memoria individual participan activamente de la construcción colectiva de un pasado próximo, recreando la Historia con voces y protagonistas que las fuentes tradicionales ignoran. Logran una mayor identificación con el pasado, sintiéndose parte él y, al mismo tiempo, participan en la construcción de sus propios documentos históricos. El acercamiento a los procesos históricos de un modo no académico, a través del contacto con el medio social en que viven, les permite sentirse mucho más partícipe del período que investigan así como a los jóvenes revalorizar lazos inter generacionales. La realización de entrevistas los desafía a entender que la realidad no es binaria, lo cual les permite ejercer la tolerancia hacia el otro y sus ideas. La elaboración de entrevistas, su análisis y confrontación con otras fuentes, entrenan al estudiante en tareas de investigación. Permite un mayor acercamiento a la complejidad de los conceptos de las Ciencias Sociales. Pueden sentirse parte del mismo proceso histórico del entrevistado, reconociendo en su presente (el del/la estudiante) características de ese pasado que es necesario cambiar. Valoran la construcción del conocimiento colectivo. Se comprometen con la realidad en la que viven.La Historia Oral es una metodología que puede utilizarse de manera multidisciplinar, por eso aceptaremos trabajos que utilicen fuentes orales en distintas asignaturas. Los mismos serán realizados por los chicos y se enviarán en formato Word y vía correo electrónico a [email protected] con asunto Cuarto Congreso de Historia Oral.Los resúmenes deberán contener la siguiente información, que equivale a la planilla de inscripción de los participantes (y en breve dispondremos de un formulario específico en la página web).Nombre completo del/ los autores. Datos de la institución a la que representan. Año y materia que cursa. Docente responsable. Correo electrónico para ser publicado con el artículo impreso. Teléfono de contacto. Cualquier otra información relevante que ayude a caracterizar al autor. Título. Tema de la investigación (a qué módulo de la currícula corresponde).Una descripción de la investigación que van a presentar en el Congreso. En la misma tiene que figurar claramente la forma en la que se construye la fuente oral (la entrevista) y cómo se utiliza y confronta con las otras fuentes. Además los chicos tendrán que explicar qué les aportó en la investigación el trabajo con la Historia Oral. A continuación de la misma se deberán incluir las "palabras clave" que sean referentes al trabajo que se presentará. Serán palabras clave aquellas significativas y que, por sí solas, identifiquen el contenido de la investigación.Las entrevistas realizadas para la investigación pueden ser dos o más, grabadas o filmadas.Si bien el trabajo final se presenta en el Congreso, necesitamos que nos envíen el producto de la investigación unos días antes del mismo y en formato preferentemente mpg.los trabajos finales, presentados en el Congreso, no podrán extenderse de los 15 minutos (entre audiovisual y explicación) ya que las exposiciones se organizarán de acuerdo a la temática elegida y el objetivo es que puedan participar la mayor cantidad de estudiantes.al final del resumen y ordenada alfabéticamente de acuerdo a los apellidos de los autores.Si por distancia los estudiantes no pudieran concurrir al Congreso el docente a cargo podrá presentar el trabajo, pero a través de una filmación en la que sean los chicos los que expongan sus investigaciones. Asimismo realizaremos conexiones vía Zoom, Skype u otras plataformas para que los autores puedan participar desde otros países. (Como ya lo vienen haciendo desde México por ejemplo).En el Tercer Congreso participaron casi 1000 estudiantes. En el siguiente link https://www.otrasmemorias.com.ar/secciones/congresos-de-historia-oral/ pueden ver algunas de las actividades coordinadas por Laura Benadiba para seguir difundiendo la metodología y que cada vez más sean los chicos y las chicas que participen de nuestros congresos.En el Segundo Congreso, realizado en Zárate, pcia. de Buenos Aires 2017 participaron chicos y chicas de Colombia (de manera presencial). Y este año nos pidieron que capacitemos a los nuevos chicos y chicas que quieren participar el año que viene. En el Archivo de Historia Oral público on line de Otras Memorias pueden ver todas las actividades que hicimos este año https://www.youtube.com/c/LauraBenadiba/videos?view_as=subscriberEn la WEB hay mucha información sobre los Congresos y todos los realizados hasta ahora tuvieron declaración de interés Nacional, Provincial, Municipal, Universitario, etc.