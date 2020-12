Reuniones con gremios de empleados estatales, de educación y de salud Locales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por PARITARIAS

Se retomarán este viernes las negociaciones salariales entre los gremios públicos y la provincia. La ronda (que inicialmente se pensó que sería el jueves) comenzará a las 12 con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central -ATE y UPCN– y continuará el mismo con los docentes y con los sindicatos que representan a trabajadores de la salud, en ambos casos a partir de las 17. Según adelantó a El Litoral el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, el llamado al diálogo se inscribe en el compromiso asumido oportunamente cuando, después de cerrar el acuerdo salarial en setiembre por el período de tres meses, se convino que en diciembre se procedería a una "revisión" de lo pactado. Ello, en función de la evolución que hubiesen tenido diferentes variables, como la inflación.

De todos modos, más allá de lo estrictamente salarial, el funcionario adelantó que también serán parte de la agenda a discutir diferentes puntos como el pago del suplemento especial a enfermeros, las subrogancias, el retorno a la presencialidad o permanencia de algunas instancias remotas, y el aguinaldo. Sobre este último aspecto existe un reclamo generalizado de los sindicatos porque el Ministerio de Economía no tuvo en cuenta como base de cálculo para su liquidación – pese a que así había sido acordado en la paritaria – las sumas no remunerativas y no bonificables que habían sido parte de la política de recomposición salarial durante el año.



¿AUMENTO?

Respecto de lo estrictamente salarial y en cuanto a qué podría resultar de estas discusiones como mejora, Pusineri evitó arriesgas resultados. Dijo que "todas las alternativas pueden ser evaluadas", desde el pago de un bono o nueva suma fija, hasta un aumento en términos porcentuales. Eso sí, volvió a plantear que lo que se acuerde en esta instancia no puede estar disociado de lo que se vaya a discutir como política salarial en las paritarias del año que viene. Respecto de las pretensiones de los sindicatos, han coincidido por unanimidad en reclamar la convocatoria de paritarias de manera "urgente". Todos estuvieron de acuerdo, también, en pedir que se revea la liquidación del aguinaldo. Y respecto de eventuales aumentos, algunos sectores como el docente – a través de la conducción de Amsafe – plantearon que debe existir una recomposición que vaya en paralelo con la inflación; las últimas estimaciones plantean que en términos anuales estará por encima del 30%, en tanto que los aumentos otorgados – recordó el gremio – estuvo en torno del 15 y 18%".