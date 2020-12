Perotti inauguró el nuevo destacamento de Bomberos Zapadores en el área industrial Locales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por La decisión política de Omar Perotti hizo que se concrete una demanda que los empresarios del área venían realizando desde hace varios años. La inversión alcanzó los 7,5 millones de pesos y beneficiará a más de 150 firmas de nuestra ciudad.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CORTE DE CINTAS. El gobernador santafesino encabezó el acto de apertura junto a bomberos y autoridades municipales y sanitarias locales. FOTO LA OPINION RECORRIDA. Adolfo Hartmann, Omar Perotti, Amalia Galantti, Luis Castellano y Ricardo Scalenghe en el interior del destacamento. FOTO LA OPINION

Este jueves, el gobernador Omar Perotti inauguró el nuevo destacamento de Bomberos Zapadores en el área industrial de Rafaela. Un servicio muy esperado por los empresarios del sector ya que venían bregando por su instalación desde hace muchos años. Además, en el lugar se puso en funcionamiento una posta del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la Provincia (SIES 107).

Con inversiones provinciales y locales que rondan los 7,5 millones de pesos, el nuevo cuartel podrá intervenir ante eventuales siniestros de manera más efectiva en una zona de cobertura que abarca a alrededor de 150 empresas, 10 barrios y un importante tramo de la Ruta Nacional Nº 34.

El destacamento contará con 12 personas, una autobomba y una camioneta con ataque rápido. A su vez, estos Bomberos Zapadores complementarán su trabajo con los Bomberos Voluntarios, distribuyéndose el territorio para accionar de manera efectiva, especialmente, ante emergencias complejas. “Sumar protección es cuidar a nuestra gente. Por eso tenemos, hoy, aquí, a nuestros Bomberos y coordinando tareas con el 107”, dijo Omar Perotti durante el acto.

El gobernador destacó que “se debe pensar en esquemas de producción y trabajo y no en especulaciones financieras. En ese sentido, la ciudad tiene tomada la decisión de hace muchos años. Por eso año tras año redobla esfuerzos, a pesar de que tocan gobiernos que quieren hablar de producción, pero nos terminan llevando a un endeudamiento que no tiene nada que ver con quien quiere crecer”. El gobernador remarcó también que “nos cuesta mucho recuperar el tiempo perdido en la producción”, pero al mismo tiempo “vemos que en cada crisis la recuperación viene desde la producción y el trabajo”.

Perotti expresó que en nuestra provincia “estamos terminando el año con anuncios diarios de inversiones, empresas que se equipan, se amplían, que recuperaron un 60 por ciento de sus niveles de actividad prepandemia y con expectativas altas para el 2021”. El mandatario provincial fue contundente: “Se postergó a esta ciudad, claramente”. “Podemos hacer cosas entre el sector público y el privado porque creemos en las instituciones que dedican su tiempo adicional a trabajar y así podemos ganar tiempo”, dijo el gobernador. En referencia a las obras puestas en marcha, Perotti manifestó que “vamos a recuperar el tiempo perdido con la Ruta 34, el acueducto, vamos a destrabar el poco tiempo que falta para el gasoducto”.

En el acto, acompañaron al gobernador el intendente Luis Castellano, la jefa de Policía de la Provincia de Santa Fe Emilce Chimenti, la jefa de Policía de la Unidad Regional V Doris Abdala, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de la Provincia Jorge Lagna, el secretario de Prevención en Seguridad local, Maximiliano Postovit, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región Diego Castro, entre otras autoridades provinciales y locales.



Con un trabajo articulado entre el sector público – privado, la obra comenzó en junio del 2019. Llegando al final de su construcción, los empresarios decidieron aportar diferentes elementos para la comodidad de los agentes en el interior del cuartel. Por su parte, Luis Castellano dijo que “en el medio de la pandemia, de una situación compleja que nos tocó vivir a todos y todas, decidimos seguir avanzando con algunas obras que son trascendentales para nuestra ciudad”.

El intendente expresó que “si bien es difícil llevar un plan de gobierno, avanzamos. Lo hicimos teniendo en cuenta que el modelo de ciudad está caracterizado por la vinculación, la articulación, el diálogo entre el sector público – privado, las instituciones, los vecinos, las vecinas”.

El mandatario, manifestó que pasaron “muchos años de reclamos y de pedidos para que nos comprendan, que entiendan las necesidades de nuestro sector productivo, pero las soluciones no llegaban. No entendían el porqué de la necesidad de una posta de servicios en donde trabajan 3.200 personas, 200 estudiantes del ITEC, más de 100 empresas, la Ruta 34, por donde se ve un tránsito permanente de camiones y suceden imprevistos. La lógica de Bomberos y el 107 responde a un reparto geográfico”.

El titular del Ejecutivo local destacó el cambio de la manera en que ahora observan a nuestra ciudad “porque la lógica que hay ahora es la de comprender las necesidades del sector productivo e interpretar la sinergia necesaria con el sector público para poder producir. Esto es la gestión permanente de recursos con el gobierno provincial y nacional para destinar recursos a nuestra área industrial”. Agregó que “no debemos olvidar a la Ruta 34, la variante Rafaela, la pavimentación de los caminos públicos números 5 y 6, el proyecto de suelo del área industrial para que muchas empresas puedan trasladarse”. “En definitiva, Rafaela va a ser el mejor lugar de la Argentina para invertir”, sostuvo.



Asimismo, el presidente de la Asociación Parque Industrial Rafaela (APIR), Ricardo Scalenghe agradeció “el apoyo de la Municipalidad de Rafaela desde el principio tanto desde lo económico como desde la gestión”. Además, el agradecimiento se hizo extensivo “al gobernador que tomó la posta de la obra, nombró al personal y lo equipo de elementos para que el destacamento funcione”. Haciendo una referencia histórica, Scalenghe expresó que desde sus primeros tiempos en APIR “la comisión venía hablando que el área industrial estaba necesitando un destacamento de Bomberos. El tiempo nos dio la razón y eso permitió que esta obra hoy sea una realidad”. “Cuando vimos que esto podía ser cierto unimos fuerzas y pudimos entender que podíamos tener un destacamento más amplio, que no solo abarcase a toda el Área Industrial, sino a todo el sector noroeste de nuestra ciudad”, comentó. Scalenghe remarcó que “el reto que tenemos de acá en adelante es seguir proveyendo de obras a este sector para que cada empresa y los cientos de personas que vienen de manera diaria a trabajar lo puedan hacer de forma segura y con los elementos necesarios”.

Vale recordar que en el pasado se produjeron dos grandes incendios en el área industrial (2009 y 2018) que expusieron la urgente necesidad de instalar un destacamento de bomberos en esa zona. Esos hechos, movilizaron a que Perotti agilizara la gestión para su habilitación, especialmente, desde que asumió como gobernador de nuestra provincia.

Por otra parte, en el mismo edificio, de lunes a viernes, de 6 a 22, funcionará una base del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la Provincia (SIES 107) con un plantel compuesto por dos profesionales y una ambulancia.