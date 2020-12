Pierde fuerza el desafuero de Traferri en el Senado Locales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SENADO SANTA FE SENADO SANTAFESINO. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jucio Político recibieron a los fiscales Schiappa Pietra y Edery.

Los presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político del Senado de Santa Fe, Raúl Gramajo (9 de julio) y Lisandro Enrico (Gral. López), acompañados de otros senadores entre ellos Alcides Calvo, recibieron ayer cerca del mediodía a los fiscales de Rosario Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes llegaron junto al Fiscal General, Jorge Baclini.

En el encuentro, que se llevó a cabo a puertas cerradas en la Legislatura, los fiscales presentaron los motivos por los cuales han solicitado a la Cámara de Senadores el desafuero del senador Armando Traferri (San Lorenzo), a quien investigan por una supuesta participación -en carácter de organizador- en una red de protección política, judicial y policial del juego clandestino en el sur de la Provincia.

Durante la reunión, los senadores peronistas José Baucero y Joaquín Gramajo, aliados históricos de Traferri, consideraron que las evidencias recolectadas por los fiscales no son suficientes para avanzar en el desafuero del legislador cuestionado. "Los fiscales presentan una documentación que es muy endeble, es inconsistente, no encuentro verosimilitud en acusar a una persona como jefe de una organización mafiosa de juego clandestino cuando no hay elementos contundentes. En el contenido de la documentación no aportaron demasiadas pruebas más. Se basan en conjeturas, no hay pruebas irrefutables que imputen al senador Traferri", sintetizó Gramajo a modo de balance anticipando de alguna manera la definición que podría darse hoy a partir de la media mañana cuando se retome la sesión del Senado que comenzó ayer y pasó a un cuarto intermedio rápidamente.

El senador radical, Lisandro Enrico, tampoco se mostró entusiasmado con avanzar en la quita de la inmunidad al sostener que "los fiscales sugieren que Traferri es el organizador de una asociación delictiva, pero las pruebas no son suficientes para evaluar el desafuero, esperábamos más". Ahora las dos comisiones están elaborando el dictamen que llegará hoy al recinto el cuerpo.

Ayer la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe inició una sesión presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, pero inmediatamente el senador Rubén Pirola pidió la palabra para proponer que la sesión pase a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10 hs. con el fin de poder continuar estudiando junto a sus pares el Mensaje del Poder Ejecutivo correspondiente a la Política tributaria aplicable a partir del período fiscal 2021, para posteriormente darle tratamiento definitivo.