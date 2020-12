La desocupación fue del 11,7% en el 3° trimestre Nacionales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por El número representa un incremento de dos puntos porcentual respecto del 9,7% de igual período de 2019 y una caída de 1,4% en relación con el trimestre anterior 2020.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La tasa de desocupación se ubicó en el 11,7% en el tercer trimestre del año y hay 1.400.000 desempleados en los aglomerados relevados por el INDEC, que proyectados a todo el país representan alrededor de 2.200.000 personas en esa crítica situación.

Como el organismo no cubre la totalidad del país, sino una mayor parte de las zonas urbanas, es necesario proyectar las cifras para tener una idea más precisa de a cuántas personas afecta el desempleo.

Si la comparación de este tercer trimestre se efectúa contra igual período de 2019 (9,7%) se registró una suba de dos puntos porcentuales, pero contra el segundo trimestre (13,1%) se verificó un descenso del 1,4%.

Según la estadística oficial, la región más castigada es el conurbano bonaerense, ya que el desempleo afecta al 14,8% de la población, equivalente a 730.000 personas.

Otro aspecto también dramático que reflejan las mediciones públicas es la cantidad de subocupados -quienes trabajan menos de 35 horas semanales-, que pasó del 11% en el segundo trimestre al 15,2% en el tercero, mientras que un año atrás era del 14,1%.

Según informó el organismo que conduce Marco Lavagna, en el tercer trimestre de 2020 la tasa de actividad se ubicó en 42,3%, con un incremento de 3,9% contra el trimestre anterior y la de empleo en 37,4%, con un crecimiento de 4% en la misma medición.

"Este crecimiento se explicó fundamentalmente por un incremento en la cantidad de ocupados, es decir que la reactivación de la oferta luego de su retracción en el momento inicial y más fuerte del ASPO ocurrió mayormente sin pasar por el desempleo", consideró el Ministerio de Economía en un informe.

Agregó que "muchas de las personas que se declararon inactivas en el segundo trimestre retomaron sus anteriores ocupaciones, con la flexibilización de las restricciones, pasando así a estar ocupadas".

Consideró también que "la tasa de actividad todavía se encuentra 4,9 puntos porcentuales por debajo del tercer trimestre de 2019".

La cartera que conduce Martín Guzmán señaló que "esto se debe a que las restricciones a la movilidad aún impactan sobre el comportamiento habitual del mercado de trabajo".

El INDEC explicó que, al igual que el trimestre anterior, "la cantidad de personas que no trabajó, pero buscó hacerlo, estuvo acotada en virtud de las restricciones a la circulación para algunas actividades durante el período de relevamiento".

Señaló que si bien la tasa de desocupación bajó con relación al trimestre anterior, en número de desocupados se mantuvo, debido al incremento en la población activa (PEA).

"Los inactivos marginales -quienes no buscaron empleo, pero estaban disponibles para trabajar- alcanzaron el 3,3% en el tercer trimestre, mientras que en el mismo período del año anterior este grupo representaba el 0,7%", precisó el INDEC.