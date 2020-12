Fernández pidió rigurosidad en los controles de precios

El Presidente también reclamó que "no haya avivadas" en rubros como la construcción.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió ayer ser "muy rigurosos" en los controles de precios y "cuidar el bolsillo de los argentinos", en una reunión de Gabinete Económico realizada en Casa Rosada. "El Presidente nos pidió que seamos muy rigurosos en los controles y evitar la especulación. Está claro que la economía está mejor, que se está reactivando", resaltó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tras el encuentro.

En declaraciones a medios acreditados en Casa Rosada, incluida la agencia NA, el funcionario describió a la reunión como una "conversación siguiendo la evolución de los precios, la economía en general y la inflación".

"El Presidente expresó su preocupación respecto de diferentes precios. En este año hubo varios congelamientos en el marco de la pandemia. Esto hay que irlo normalizando de a poco, pero sin que afecte el bolsillo de los argentinos", sostuvo Kulfas.

Tras la reunión en el salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, el ministro aclaró que el jefe de Estado "pidió que no haya avivadas", en referencia a "algunos aspectos que se ven en el mundo de los materiales para la construcción".

"Es una actividad que se recupera muy de golpe y estuvo parada por la pandemia", señaló Kulfas. Dijo que el jefe de Estado también reclamó que "no quede la sensación de que la economía se está recuperando y entonces está todo bien, porque no es así".

"Tenemos un arrastre importante en niveles de desempleo y pobreza, los cuales tenemos que reducir. Hay mucho trabajo para hacer", subrayó Kulfas. Al referirse al posible aumento de tarifas de servicios públicos, el ministro dijo que habrá "continuidad de este congelamiento por 90 días", y agregó: "Ahí se plantean ya diferentes alternativas que están siendo evaluadas por el secretario de Energía (Darío Martínez), y los entes reguladores".

"La idea es justamente poder coordinar los diferentes aspectos de la política de precios, que tiene que ver con alimentos, con precios máximos, las tarifas de electricidad, gas, transporte", anticipó. Participaron del encuentro, además de Kulfas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; su segunda, Cecilia Todesca Bocco; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; Transporte, Mario Meoni; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y Agricultura, Luis Basterra; además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

También los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; Energía, Darío Martínez; Hacienda, Raúl Rigo; y Política Económica, Haroldo Montagu; la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace; y el subsecretario de Programación Macroeconómica, Fernando Morra.