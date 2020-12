El Episcopado saludó al Presidente por Navidad, pero no pidió audiencia Nacionales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le envió una carta personal al presidente Alberto Fernández para saludarlo por la Navidad y descartó solicitarle una audiencia cara a cara como sucedía tradicionalmente cada fin de año.

"La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ha enviado por intermedio del Secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, una carta personal al Señor Presidente Dr.

Alberto Fernández con motivo de saludarlo para la próxima Navidad", informó la CEA en sus cuentas de redes sociales.

La decisión de no pedir un encuentro presencial con el jefe de Estado responde a las recomendaciones médicas en el marco de la pandemia de coronavirus, aunque el hecho de que el Gobierno impulse el debate por la legalización del aborto levanta algunas suspicacias sobre los motivos reales.

A fines de octubre, la cúpula de la Iglesia se había manifestado públicamente en contra de la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo, al considerar que la emergencia sanitaria por coronavirus "hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir" el proyecto.

"No hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradicen el discurso que dice cuidar a todos los argentinos como prioridad", había señalado en esa oportunidad la entidad eclesiástica presidida por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea. "No cuidar todas las vidas, toda la vida, sería una falta gravísima de un Estado que quiere proteger a sus habitantes", había afirmado la CEA.