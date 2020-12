Tras los dichos de Putin sobre la vacuna rusa, el Gobierno mantiene la prudencia Nacionales 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Putin, de 68 años, confirmó que no ha sido inoculado con la vacuna rusa Sputnik V, ya que aún no se ha recomendado para personas mayores de 60 años. El Gobierno argentino pidió esperar los resultados de la fase 3. Y ratificó el vuelo de la próxima semana a Moscú en busca de las vacunas. Duros cuestionamientos de la oposición.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Gobierno reconoció ayer que "hasta ahora la recomendación de utilización" de la vacuna Sputnik V "es hasta los 60 años", como señaló más temprano el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, aunque aclaró que la potencia euroasiática está "terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso" en ese franja de la población.

Ante la polémica generada en la previa a la llegada de 600 mil dosis de la vacuna Sputnik V anunciada por el Gobierno, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que se aguardan los resultados de la Fase 3 para determinar el avance de la vacunación en ese segmento etario.

"Hasta ahora los datos evaluados analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años y nos contaron, nos informaron, que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60", indicó Vizzotti.

En este sentido, la funcionaria señaló en declaraciones a C5N que "están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años que es fundamental para el mundo".

La viceministra de Salud destacó la necesidad de que las vacunas que arriben a la Argentina puedan aplicarse en los adultos mayores, ya que advirtió que ese sector de la población es el que "ha tenido mayor mortalidad" durante la pandemia de coronavirus.

Vizzotti subrayó que "se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación". En ese sentido, señaló que la seguridad de la vacuna en la población anciana fue uno de los temas que había consultado a las autoridades rusas en su anterior viaje y que ahora volvió a interiorizarse en la cuestión.

De esta manera, el Gobierno se refirió a las declaraciones de Putin, de 68 años, sobre por qué aún no se inmunizó con la vacuna desarrollada en su país: "Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo".

La secretaria de Acceso a la Salud lidera una comitiva oficial que desde el pasado lunes avanzó en los detalles para aprobar el uso de la Sputnik V en la Argentina y coordinar la logística necesaria para el envío de las primeras 600 mil dosis, algo que se concretará mediante un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló en declaraciones a la prensa a la salida de la reunión del gabinete económico que "las precisiones" sobre el tema de las vacunas "son del área de Salud" pero ratificó que "el objetivo es tener la vacuna lo antes posible".

"Tenemos un interés en que la vacuna llegue a la Argentina.

Esto va a resolver mucho los problemas que todavía estamos atravesando con la pandemia, pero no fue un tema tratado en la reunión", agregó.



EL GOBIERNO PREPARA UN VUELO

El Gobierno prepara un vuelo a Rusia para "los próximos días" con el objetivo de buscar las primeras vacunas, y la fecha exacta está supeditada a "cuestiones administrativas". Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que "la vacuna llegaría, como estaba previsto, la semana que viene".

"La mirada de (la secretaria de Acceso a la Salud) Carla Vizzotti y la aprobación técnica de la ANMAT serán los dos factores determinantes para la fecha en la que llegará la vacuna rusa a la Argentina", resaltaron a Noticias Argentinas.

En ese marco, explicaron que "el plan de vuelo de Aerolíneas Argentinas está armado, pero hasta que no esté el OK no va a partir ningún vuelo". "Está toda la logística lista. Hay plan de vuelo, que puede cambiar dependiendo de lo que diga la ANMAT", graficaron a Noticias Argentinas.

Respecto a la fecha en la que podrían llegar las primeras 600 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, subrayaron: "La expectativa es que llegue en Navidad. El Plan A es que las vacunas lleguen el 23, 24 o 25 de diciembre. El Plan B es que sea el 26, 27, 28 (de este mes). La fecha no está cerrada". "Estamos esperando que terminen los trámites de la Comitiva que viajó a Rusia, que llegan el (próximo) domingo a la Argentina", agregaron.

Además, afirmaron que las primeras dosis de vacunas serán "en primer lugar para personal sanitario, luego para fuerzas de seguridad y docentes". "Adultos mayores es el tercer grupo en agenda de vacunación. A fines de enero vamos a llegar a los adultos mayores", señalaron fuentes oficiales. Al referirse al ingreso de vacunas a la Argentina, las fuentes consultadas indicaron que "llegarían 5 millones de vacunas en enero, y 5 millones en febrero". "Las dosis se van a ir trayendo en varios vuelos, no van a llegar todas juntas", manifestaron.

Por último, aclararon que los adultos mayores "nunca estuvieron en la primera fila de vacunación", sino que "siempre estuvieron los médicos". "Las primeras 600 mil dosis serán para personal de salud. Primero para aquellos que estén en el área de terapia intensiva y luego personal de guardia de entre 19 y 59 años", agregaron.