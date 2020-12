Ganó el Barcelona Deportes 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Lionel Messi no alcanzó ayer un récord de la leyenda brasileña Pelé, pero Barcelona logró un triunfo clave con el 2-1 ante Real Sociedad por el partido adelantado de la fecha 19 de la liga española. Messi continúa con 642 goles en Barcelona y a tan solo uno de Pelé, el futbolista que más tantos convirtió en un solo club (Santos de Brasil) con 643.

El máximo goleador histórico de Barcelona jugó todo el partido, con un buen desempeño al que solo le faltó el gol tan esperado, el día previo a la entrega del premio The Best para el que está ternado junto al polaco Robert Lewandowski y el portugués Cristiano Ronaldo.

Real Sociedad, uno de los punteros, se puso en ventaja en el Camp Nou con el brasileño William José (PT 27m) y Barcelona lo dio vuelta con el español Jordi Alba (PT 31m) y el neerlandés Frenkie de Jong (PT 43m), convalidado por VAR.



EN ITALIA

Inter, con el argentino Lautaro Martínez como titular, venció como local a Napoli por 1 a 0 y se ubicó a una sola unidad del líder Milan, tras proseguir ayer la duodécima fecha de la Liga de Italia de fútbol. El encuentro se jugó en el estadio Giuseppe Meazza, en la ciudad de Milán, y el tanto del "neroazzurro" lo anotó el belga Romelu Lukaku, de tiro penal, a los 28 minutos del segundo tiempo.

Milan, con el argentino Mateo Musacchio en el banco, rescató una difícil igualdad de visitante 2 a 2 contra Genoa. En el primer partido de la jornada, Juventus, con el ingreso en la parte final de la segunda etapa del argentino Paulo Dybala, igualó 1 a 1 en su estadio ante Atalanta, donde actuaron sus compatriotas José Luis Palomino, Cristian Romero y Alejandro Gómez.



GOLEO LEEDS

Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, volvió ayer al triunfo en la Premier League con la goleada 5-2 ante Newcastle, de local, por la 13ra. fecha. El delantero Patrick Bamford (PT 35m), los volantes Rodrigo Moreno (ST 16m) y Jack Harrison (ST 43m) y los defensores Stuart Dallas (ST 33m) y Ezgjan Alioski (ST 40m) marcaron para el equipo de Bielsa en Elland Road.