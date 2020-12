Colecta de Ben Hur solidario Deportes 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Club Sportivo Ben Hur, a través de BH Solidario, realizará una colecta de juguetes y alimentos no perecederos. "Sabemos que este año ha sido muy difícil para muchas familias, por eso, desde BH Solidario, realizaremos una colecta de juguetes y alimentos no perecederos que serán entregados a niños y niñas de diferentes asentamientos de la ciudad", expresa el parte de prensa de la institución.

Agrega que "Todos aquellos juguetes que sus hijos ya no usen, juguetes que quizás se encuentran guardados, podrán hacer sonreír a muchos niños y niñas. Lo más importante es que no se pierda la magia, la de ustedes y la de sus hijos de compartir, y la de ellos, sobre todo, de recibir un regalo que tanto esperan".

Los juguetes y alimentos no perecederos podrán ser entregados a los profesores de la Colonia de Verano de la BH y también en la Secretaría de la Institución. Las donaciones se recibirán hasta el día 23 de diciembre.