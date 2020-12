Ben Hur se impuso a los alternativos de Atlético Deportes 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Fue por 2 a 0 en el predio del autódromo, con goles de Diego Nuñez y Maximiliano Bustamante

FOTO PRENSA ATLETICO PARA EL LOBO. Ben Hur hizo la diferencia en el cierre del primer tiempo.

En una interesante propuesta para que les sirva a los dos planteles, este miércoles disputaron un partido amistoso de 80 minutos los suplentes de Atlético de Rafaela y los titulares de Ben Hur. Fue triunfo del Lobo, que se está preparando para el comienzo del torneo Regional Amateur, por 2 a 0. Los goles fueron convertidos en el primer tiempo, en ambos casos por sus delanteros, primero Diego Nuñez a los 32 minutos y luego Maximiliano Bustamante a los 38.

Sabiendo que por los protocolos la prensa no tiene acceso a estos partidos en Atlético de Rafaela, no es prudente elaborar análisis que se limiten más allá del resultado. Pero seguramente tanto Walter Otta por el lado de la Crema tomará en cuenta lo que mostraron quienes puso en cancha, algunos futbolistas que han sido titulares como Tellechea y Portillo, y varios con minutos viniendo desde el banco como Castro, Nuss, Luna, Esquivel y Lesman; y lo mismo Carlos Trullet en Ben Hur, que era quien más interés tenía en ir aceitando el funcionamiento de su formación, que el sábado no había podido vencer a Argentino Quilmes.

En ese aspecto, hubo cambios con la vuelta de Yuste al fondo (por motivos laborales no había jugado ante los cerveceros), la inclusión de Besaccia por Sola en la mitad del campo; la prueba para Mayenfisch como generador de juego, y la oportunidad como titular de Bustamante por Ochoa, que no pudo estar. Como informáramos en la víspera, regresó Ricardo Acosta al plantel luego de solucionar unos problemas personales.

Al fin y al cabo, productivos minutos de fútbol para lo que vendrá posteriormente.

Estas fueron las formaciones: Atlético Rafaela, Nahuel Pezzini; Ayrton Portillo, Gastón Tellechea, Agustín Bravo y Roque Ramirez; Franco Baudracco y Rodrigo Castro; Thiago Nuss, Alex Luna y Juan Cruz Esquivel; Germán Lesman. DT: Walter Otta.

Ben Hur: Alan Velazquez; Luis Ybañez, Miguel Yuste y Martín Zbrun; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Joaquín Castellano y Martín Alemandi; Germán Mayenfisch; Maximiliano Bustamante y Diego Nuñez. Sup: Matías Astrada, Leandro Sola, José Alberto, Marcos Valsagna, Ricardo Acosta y Matías Zbrun.