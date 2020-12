Recién nacido sin vida en contenedor

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Causó asombro y aún no se acallan los ecos que produjo el descubrimiento de un cartonero, de un recién nacido fue encontrado sin vida dentro de un contenedor de basura en el barrio porteño de San Nicolás.

Según lo que oportunamente confirmaron fuentes policiales a NA, el hallazgo ocurrió durante el transcurso de la tarde, cuando un hombre buscaba cartones y materiales dentro del contenedor ubicado en Lavalle al 1.600.

Tras el hallazgo, personal de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar junto con el SAME, y allí pudieron detectar que el recién nacido no tenía signos vitales, y que estaba dentro de una bolsa de residuos.

"No hubo nada que hacer, era recién nacido", confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaraciones a Crónica TV.

En este suceso interviene la Fiscalía Criminal y Correccional 54, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, quien ordenó que se proceda a incautar una bolsa negra de nylon y una toalla de color marrón, que acompañaban al cuerpo.