Libertad para quien fue acusado por la expareja

La víspera, en una nota titulada como la de hoy, se dio a conocer que tras un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados defensores de un rafaelino de apellido Podio Barreiro, se otorgó la libertad de este último.

También se informó que cumplía una prisión preventiva de 60 días que culminó en la jornada anterior, luego de que una fiscal lo hizo responsable de una docena de ilícitos, entre los que se contabilizaron presuntas amenazas, coacciones, y otras situaciones, sucedidas entre 2018 y 2019, en un contexto de violencia de género.



LOS DETALLES

Al respecto, en la mañana de ayer el abogado Néstor Oroño, quien junto a Carlos Farías Demaldé se comportaron como defensores de Carlos María Podio Barreiro, en diálogo con Radio Rafaela destacó que "en el marco de lo que es el nuevo proceso penal santafesino, existen salidas alternativas al juicio común y en ese marco se dio la posibilidad de llegar a juicio abreviado. Se suscribió el acuerdo el fin de semana, y Podio Barreiro recuperó su libertad".



NO CUMPLE PENA

Además, señaló que "el juicio abreviado implica un reconocimiento de responsabilidad penal por parte del imputado, un acuerdo sobre la pena. Se admiten los hechos imputados, esa es la esencia de un juicio abreviado. La pena que se acordó es de tres años de prisión en suspenso. Esto significa en primer lugar que la pena no se cumple, y no es tan sencillo como pensar que si comete cualquier delito va preso".

Por otra parte, puntualizó que "existe como condición elemental una medida de distancia con las personas involucradas en el conflicto, es decir la denunciante, aunque esto no alcanza al hijo que tienen en común".

También Oroño dijo que "durante el debate desde la defensa sostuvimos que hubo excesos, pero no voy a volver sobre ese tema porque ya hemos acordado. Cuando surge alguna alternativa superadora, todas esas cuestiones quedan zanjadas. Todo lo que hemos debatido en el proceso, hoy son cuestiones superadas".



SIN VERDAD REAL

Cabe mencionar que el abogado santafesino expresó "los abogados defensores muchas veces hacemos acuerdos que no son los ideales, pero es la posibilidad que tenemos. Se llega a una negociación en la que se ceden algunas cuestiones. Hemos llegado a lo que se llama una verdad consensuada, que no necesariamente tiene que ser una verdad real".