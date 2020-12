El Jazmín: puro e intenso

- Gardenia. Esta es su denominación botánica.Arbusto de porte robusto que nos regula inmaculadas flores perfumadas y blancas. Se adapta a las macetas con igual naturalidad que a la tierra. Si se las mantiene debidamente abonadas florece entre noviembre y enero y es posible volver a obtener una generosa floración al final del verano. Quien no soñó con tener una planta de jazmín y poder cortar sus flores para perfumar los ambientes.Siguiendo estos consejitos, podrá gozar de sus jazmines en plenitud.Orientación: soporta el sol durante todo el día, a condición de darle un abundante riego en la época más calurosa. Pero si queremos darle el gusto a la gardenia y ubicarla donde se encuentre bien cómoda, debemos elegir el sol de la mañana y resguardarla de las temperaturas y rayos más fuertes de la tarde. Ubíquela cerca de ventanas o puertas principales de ingreso, de esta manera podrá gozar mejor de su perfume.Suelo: el mejor sustrato esta formado por una mezcla de tierra negra, resaca y arena, en partes iguales. Abónelo en primavera con algún fertilizante a base de nitrogeno, fósforo y potasio.RiegoLa frecuencia de riego variará dependiendo del clima, de la estación y de la tierra que tenga, pero por lo general la regaremos tres veces por semana en verano y dos por semana el resto del año.AbonadoDesde la primavera hasta finales del verano la deberemos abonar con un abono para plantas ácidas siguiendo las indicaciones especificadas en el envase del producto. Así, nos aseguraremos de que recibe todos los nutrientes que necesita, previniendo la clorosis.Plagas y enfermedades:Si las hojas del jazmín lucen una película negra (fumagina), nos está revelando la presencia de un hongo que vive a expensas de la cochinilla. En este caso fumigue el envés de las hojas con aceite emulsionado.Plagas· Araña roja: son ácaros de color rojo que se alimentan de la savia de las hojas. Se pueden ver fácilmente las telañaras que tejen en la planta. Podemos combatirlas con acaricidas.· Cochinilla algodonosa: se posan en las hojas y en los tallos. Al poder verse a simple vista (parecen diminutas bolas de algodón), se pueden quitar con un bastoncillo de las orejas humedecido en agua.· Mosca blanca: son pequeñas moscas que miden menos de 0,5cm. Se alimentan también de la savia de las hojas, haciendo que aparezcan manchas de un color verde claro.Para eliminarlas, es recomendable usar Aceite de Neem, que es un insecticida natural muy eficaz.· Pulgón: es un insecto que se posa sobretodo en los capullos florales y en las hojas más nuevas para alimentarse de ellos. La manera más efectiva de eliminarlos es usando un insecticida de Clorpirifos.Enfermedades· Botritis: es un hongo que afecta sobretodo a las hojas, las cuales empezarán a tener como un polvo gris parecido al moho, que es por lo que se conoce como el hongo del moho gris. Se trata con fungicidas en spray, evitando mojar la planta cuando se riega y espaciando los riegos.· Oidio: el oídio es un hongo que afecta a las hojas, donde aparecerán unas manchas blanquecinas. Podemos tratarlo diluyendo medio litro de leche desnatada en 8l de agua y pulverizando las hojas con esta solución.Época de plantación o trasplanteLa gardenia es una planta de crecimiento lento que se tiene que pasar a su ubicación definitiva o a una maceta mayor durante la primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. De esta manera, le será mucho más sencillo adaptarse a su nueva ubicación.RusticidadPuede resistir sin problemas el frío, pero las heladas de -2ºC o más intensas le pueden perjudicar seriamente, pero en nuestra zona, los inviernos no son problema para ellas.Bueno con todos estos detalles a tener en cuenta es imposible que su gardenia no funcione bien, corran al vivero porque hoy llegaron unos divinos… suerte. María Paula.3492-662771