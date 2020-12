En estas Fiestas regale cuidados

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Bajo esta premisa la Municipalidad local difundió ayer recomendaciones para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en contexto de pandemia .

Las reuniones de fin de año, donde se encontrarán familias y amigos, incluidas personas de otras localidades, suponen niveles de riesgo. Es por ello, que la Municipalidad de Sunchales, informa a toda la población, recomendaciones a tener en cuenta previo y durante las fiestas, en relación a la situación epidemiológica.

Se recomienda:

1⃣ Limitar reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos, más aún, si está previsto compartir fiestas con personas que presenten factores de riesgo (mayores de 60 años).

2⃣ Que las reuniones se realicen al aire libre (patios, terrazas, veredas) y cumpliendo con el distanciamiento pertinente para minimizar el contacto (más aún con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años.)

3⃣ De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar la ventilación.

4⃣ Limitar el número de personas en cada reunión.

5⃣ Reuniones con convivientes o grupo habitual de contacto. En el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de persona al mínimo posible.

6⃣ Que en la distribución de las personas en la mesa o brindis, que aquellos convivientes o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con contactos no habituales.

7⃣ NO compartir vasos, ni cubiertos. No tomar de la misma botella o lata.

8⃣ En todo momento cumplir con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos.

9⃣ Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de COVID-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.