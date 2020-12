Representantes de la Comisión de Comercio se reunieron con las fuerzas de seguridad Locales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Dirigentes de la entidad recibieron a la nueva Jefa de la Unidad Regional V, Doris del Valle Abdala acompañada del Subjefe, José Carruega y otros funcionarios del área.

En un encuentro institucional, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región recibió a la nueva Jefa de Policía de la Unidad Regional V, la Directora Doris del Valle Abdala y el Sub Jefe, José Carruega con el objetivo de, por un lado realizar una presentación protocolar entre las partes, y por el otro, conocer cuales será las medidas de control a tomar en el microcentro en las próximas semanas donde se prevé un aumento en la circulación de gente.

Comenzando la reunión, el presidente de la entidad Diego Castro, dio una bienvenida y agradeció la pronta respuesta al momento de solicitar la reunión. Por su parte, se planteó la preocupación por los hechos de inseguridad que padece el sector comercial, como roturas de vidrieras, arrebatos o mismos asaltos.

Al respecto los presentes aseguraron que hoy en día la mayoría de los delitos se pueden esclarecer, pero se debe trabajar en la prevención del mismo. A su vez, resaltaron el trabajo articulado entre las diferentes fuerzas de seguridad (GUR, Control Público, Policía Provincial, Policía de Acción Táctica, Gendarmería, etc.) a través de la "Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local" y el "Comando Unificado de Operaciones", algo que no ocurre en otras localidades. Por otro lado, manifestaron no dejar de poner en valor los esfuerzos conseguidos en este año, donde el personal policial ha realizado tareas sanitarias para las cuales no fueron formados.

Seguidamente, los dirigentes consultaron acerca de lo que se tiene pensado para las próximas semanas, ya que está previsto que los comercios estén abiertos hasta las 21hs y el sábado 19, se prevé una jornada con gran movimiento atraídos por DJ’s, shows, la Feria, entre otras. Con respecto a ello, se confirmó que para los días viernes y sábado llegaran algunos agentes de policía comunitaria, que estarán recorriendo la zona del microcentro. Además se reforzara el patrullaje con las fuerzas ya existentes. Doris del Valle Abdala y José Carruega, estuvieron acompañados por el Gabriel Fernández, Director de la Guardia Urbana Rafaela, el Secretario de Prevención en Seguridad de Rafaela, Maximiliano Postovit; el Dr Bruno Rossini en representación del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Gustavo Pieroni, por la Municipalidad de Rafaela. En representación del CCIRR participaron Diego Castro, Gabriel Corrado, Florencia Muriel, Mauro Soffietti y Tamara Ledesma.