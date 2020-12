APAER realizó su Asamblea General con grandes expectativas para lo que se viene Locales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por La Asociación Parque de Actividades Económicas de Rafaela, celebró su Asamblea General, aprobó el balance y renovó su Comisión Directiva eligiendo a Guillermo Bernasconi de Grupo InBio como presidente.

El pasado viernes 11 de diciembre, los industriales que conforman la Asociación Parque de Actividades Económicas llevaron adelante su Asamblea General Ordinaria, este año debido a la pandemia del COVID-19 debió realizarse virtualmente. Iniciado el encuentro, el presidente del periodo, Diego Turco, dio unas palabras de bienvenida agradeciendo a los presentes su participación pese a las dificultades que nos trajo este año tan particular.

Luego, se realizó un balance de la memoria pasando los por puntos más importantes como la finalización de la mano sur del Acceso de Av. Perón así como 500 millas, obra que mejora la accesibilidad y seguridad para los trabajadores que diariamente circulan por allí, así como también jerarquizar un espacio para las industrias de la ciudad. Otro punto es que se afianzó el sistema de monitoreo con 8 cámaras que se controlan desde la central de monitoreo de la GUR y se estableció un sistema de recorridas compartidas y complementarias con la Policía. Además, el restablecimiento sistema de agua potable en todo el parque, pasando del sistema de cobro por superficie al de medidor, bajando los costos hasta 10 veces lo facturado anteriormente y gestionando para que no se pague esas facturas emitidas dado que no corresponde de acuerdo al convenio firmado con Aguas Provinciales. Otro punto de trabajo fue el mantenimiento de servicios como forestación, limpieza y desinfección del parque.

En lo que respecta a la situación coyuntural se comentó que se gestionó desde que comenzó el ASPO todo lo referido a la conexión de protocolos de trabajo, habilitaciones y permisos para recuperar el más normal funcionamiento de las pymes.

A su vez se resaltó el trabajo que se viene realizando a raíz de la adjudicación de un aporte no reembolsable de 60 millones de pesos que permitirá realizar obras emblemáticas para el sector en materia de pavimentación, gas natural, ciclovías, seguridad entre otras. Todo esto sumando a la inminente puesta en marcha del Destacamento de Bomberos.

En su discurso Diego Turco agregó además otros proyectos futuros como la ampliación de las instalaciones de así como la construcción de un Centro Logístico Internacional, que brindará servicios como un depósito fiscal, playón de contenedores, entre otros. “Todo esto que hemos logrado es inédito para nuestra competitividad. Acá, donde plantamos nuestros sueños es uno de los mejores lugares de la Argentina para producir en los próximos 100 años. Gracias por su incondicional acompañamiento” señalo Turco. Luego de ello, Cecilia Grande en nombre del estudio contable SAIPE, puso a consideración el balance y el estado de situación patrimonial de la entidad, el cual fue aprobado.

Por último, y luego de haberse aprobado la nueva Comisión Directiva, el presidente electo Guillermo Bernasconi, brindó un discurso acerca de lo que espera para su gestión, haciendo referencia que muchas veces las gestiones de uno u otros trascienden los mandatos y que para que puedan llevarse adelante es indispensable una eficiente articulación público privada donde la participación activa de los empresarios es fundamental para elevar temas y necesidades del sector. Buscará trabajar en la generación de innovación, apalancándose en instituciones fuertes que hoy tiene el sector, como el ITEC, ya que logrando esto se podrá seguir sumando valor al aparato productivo que hoy tiene la ciudad.



COMISION DIRECTIVA

APAER 2020/2021

Presidente: Guillermo Bernasconi. Vicepresidente: Fernando Vaquero. Secretario: Mauro Soffietti. Prosecretario: Diego Miguel Airasca Peirano. Tesorero: Diego José Turco. 1º Vocal Titular: Germán Gribaudo. 2º Vocal Titular: José Vaudagna. 3º Vocal Titular: Andrés Miguel Ferrero. 4º Vocal Titular: Edmundo López. 1º Vocal Suplente: Raúl Visintini.

2º Vocal Suplente: Ignacio López. 3º Vocal Suplente: Pablo Cassina. 4º Vocal Suplente: Juan Pablo Frund. Revisor de cuentas titular: Valentín Rota. Revisor de cuentas suplente: Daniel Hugo Silva.