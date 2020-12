Cáncer bucal: campaña de prevención y detección precoz Locales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Se está desarrollando en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud y busca informar acerca de esta enfermedad que tiene poca visibilidad y mucha incidencia en la población mayor a 40 años.

PROIPUESTA. Se brindó información en el Centro de Salud del barrio Fátima.

Ayer por la mañana, en el Centro de Salud del barrio Fátima, ubicado entre las calles Beltramino y E. Oliver, se brindaron detalles de la Campaña de Prevención del Cáncer Bucal, en el marco de haberse conmemorado el Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal el pasado 5 de diciembre.

La Dirección Regional de Salud Rafaela y la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, adhirieron a la propuesta y a través de generar una mayor difusión de esta enfermedad y fomentar el control a tiempo, diagramaron diversas acciones en los CAPS.

En ese sentido, hasta el viernes 18, habrá atención odontológica de 8:30 a 10:30 en los Centros de Atención Primaria de la Salud (excepto en el CAPS 6, ubicado en López y Planes y Martín Oliver), intentando desarrollar los controles bucales adecuados para prevenir esta y otras patologías que afectan la cavidad bucal.

El Odontólogo, Norberto Parra, precisó que “el cáncer bucal es una lesión altamente invasiva, muy poco conocida y normalmente la población habla de cáncer ubicados en distintas partes del cuerpo, pero no precisamente en la boca; tiene una incidencia muy alta tanto en hombres como en mujeres, -aunque más alta en hombres-, normalmente se da en personas mayores de 40 años pero puede darse también en pacientes más jóvenes”.

“A nivel mundial, las estadísticas muestran que este tipo de cáncer ocupa el cuarto lugar dentro de los cánceres generales y dentro del que afecta a cabeza y cuello es el de mayor incidencia, y cuando hablamos de cabeza y cuello hacemos referencia al de faringe y laringe también. Lamentablemente, muchas de las consultas son tardías”, explicó Parra.

Por otra parte, el odontólogo Gastón Silveira, hizo referencia a los síntomas a los que hay que prestarle atención: “esta lesión altamente invasiva puede afectar tanto a los tejidos duros (maxilar superior e inferior) como a tejidos blandos (labios, carrillo, paladar). Puede manifestarse a través de úlceras, aftas que no se resuelven y permanecen, algún adormecimiento en la lengua, alguna dureza en la parte interna del cachete. Todo esto puede ser indicador de que algo no está bien y es necesario hacer una consulta preventiva”.

En tanto Norberto Parra, dijo que es importante siempre consultar a un odontólogo, porque no solo la revisión tiene que ser de la parte dentaria, sino en toda la cavidad bucal.