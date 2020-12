Lanfranco y Chivallero respondieron preguntas sobre el presupuesto 2021 Locales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Fue durante la mañana de ayer en la sala de comisiones del Concejo, donde explicaron algunas dudas manifestadas por los concejales. El pase a planta permanente de contratados sigue siendo un punto de desacuerdo.

FOTO PRENSA CONCEJO RESPUESTAS. Los secretarios Lanfranco y Chivallero brindaron precisiones sobre el proyecto ante los concejales.

Durante una hora y media los concejales mantuvieron un encuentro en la sala de comisiones del Concejo, con el secretario de Hacienda, Heriberto Lanfranco y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, referida al proyecto de Ordenanza del Presupuesto 2021.

La idea fue poder avanzar y lograr votar esta herramienta de gestión el próximo miércoles en la última sesión ordinaria del año. Los ediles de la oposición plantearon algunas dudas que fueron respondidas por los funcionarios, aunque hubo cuestiones que correspondían a otras secretarías y acordaron a través de presidencia, canalizarlas para que los secretarios de esas áreas puedan brindar precisiones.

Lanfranco explicó que “estuvimos dando especificaciones sobre determinados datos que requería el Concejo, para aclarar algunos ítems en los cuales tenían dudas, donde nos hicieron un pedido concreto a través del presidente Germán Bottero, y nosotros hicimos un reporte sobre lo que ellos pedían. Consideramos que con los elementos que le hemos aportado, tienen información suficiente para avanzar y esperamos que puedan desandar el camino para votar el presupuesto, ya que es necesario para para empezar el año como corresponde”.

Acerca del impacto que va a tener en el presupuesto, la Ordenanza Tributaria que se aprobó hace algunas semanas, con un porcentaje en la UCM menor al propuesto por el Ejecutivo, el secretario manifestó que “son aproximadamente unos 15 millones en el primer semestre del año, que es cuando se vuelve a analizar la UCM, y no podemos negar que es un una baja importante en los ingresos tributarios; aún no hemos determinado cuáles son las acciones que vamos a tomar en virtud de esto. Todavía no se ha analizado y no hemos pergeñado las estrategias para seguir haciendo las obras que son necesarias y fundamentales para el vecino de la ciudad”.

Pase de contratados a planta permanente

Lanfranco en relación a este punto, vinculado a aumentar en el 2021 la planta permanente de empleados municipales, indicó que “hemos hecho algunas aclaraciones de lo que ellos solicitaron y estamos pendientes de lo que ellos resuelvan y lo que dictaminan sobre sobre este tema”.



OBRAS PUBLICAS

La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Ing. Bárbara Chivallero, recibió varias preguntas referidas a diferentes obras, -algunas que no pertenecen específicamente a su secretaría-, y respondió luego de la reunión con los concejales: “estuvimos reunidos con el Concejo y fuimos convocados para responder temas vinculados a obras a ejecutarse en la ciudad y que están incluidas en el presupuesto 2021, sobre todo preguntas sobre el plan de las 130 cuadras de pavimento, donde hay contempladas 60 cuadras y tenemos mucho por delante. También hablamos sobre obras de desagües que tenemos pendientes, como la del entubado de calle Tucumán; una obra muy importante y que representa una inversión muy grande. La misma está para su ejecución durante el próximo año”.

La funcionaria contó que “está en agenda del 2021, trabajos de Área Central, sobre todo para iniciar las acciones en el anillo central de la plaza 25 de Mayo. El siguiente paso es hacer los proyectos ejecutivos, tanto del entubado que es necesario realizar, como el de la obra de arquitectura; una vez hechos estos proyectos, se les pondrá un valor y a partir de eso se gestionará si es necesario, recursos tanto en provincia como en nación. Lo importante es que ya están incluidos en el presupuesto del año que viene”.