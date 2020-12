Continúan las capacitaciones a la GUR Locales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN EL BELGRANO. Se le brindaron herramientas a los agentes para continuar interviniendo en las diferentes situaciones.

En la mañana de este miércoles, en el Cine Belgrano, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe llevó a cabo una capacitación denominada “Primeras intervenciones en atención a víctimas” , destinada a la Guardia Urbana Rafaelina. En la misma se abordaron datos estadísticos; el rol del municipio y nociones del conflicto; leyes nacionales, provinciales y tratados internacionales; la dimensión psicológica de la víctima (trauma, estrés postraumático y duelo); y nociones prácticas para trabajar con personas en crisis. La jornada estuvo a cargo del director provincial de Atención de Víctimas del Delito, Homero Domínguez, y de los capacitadores Gustavo Pacciaroni; Betiana Pérez y Mariana Grasso.



BRINDAR HERRAMIENTAS

El director provincial de Atención de Víctimas del Delito sostuvo que “desde un trabajo que se ha realizado a través de la Mesa Institucional de Seguridad, se advirtió la necesidad de traer herramientas a los agentes de la GUR, especialmente lo que es la atención a la víctima. Siempre con perspectiva de género y de derechos humanos, en cómo deben intervenir, qué es lo que deben y no deben decir, cómo actuar, a quién derivar. Por eso, hemos traído un equipo de psicólogos y abogados capacitadores”. Además destacó que “la intención de esta dirección que tiene la Secretaría de Gestión Institucional a cargo Jorge Lagna, es que seamos una Dirección Provincial. En esto cumplen un rol fundamental los municipios y las comunas”. El director también remarcó que “Rafaela ha tomado la decisión de invertir parte de su presupuesto en la prevención del delito, buscando atender al ciudadano. Aquel que fue una víctima, recupere inmediatamente su dignidad. Más allá de que muchas veces esa dignidad no se va a poder recuperar al 100 por ciento, pero que la intervención no sea revictimizante. Que hoy actuemos trabajando con cada ciudadano”.



SER ELEGIDOS

Por su parte, el director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández dijo que: “Hay muy buena predisposición por parte del grupo de agentes. Estas capacitaciones resultan muy positivas”. “Nos sentimos privilegiados de que sea la primera capacitación que brinda el Ministerio de Seguridad a un municipio y, justamente, hayamos sido elegidos nosotros”, agregó. “Las herramientas que nos brindan estos encuentros nos sirven mucho en la calle. Uno de los puntos que siempre destaca la ciudadanía de la Guardia Urbana es que llegamos en primera instancia. Y lo aprendido hoy, nos ayudará muchísimo cuando nos enfrentemos a una situación donde tengamos a una víctima de violencia o delito”, cerró Fernández.