Senado de Santa Fe recibe a fiscales del caso Traferri Locales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por En el marco de la investigación por el juego clandestino y la existencia de una red de protección judicial, política y policial, los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery fundamentarán el pedido de desafuero contra Traferri. Ayer el Senado dio formal ingreso a la solicitud.

FOTO PRENSA SENADO SESION EXTRAORDINARIA. El senador Calvo levanta la mano desde su banca, un par de metros detrás de Armando Traferri.

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio ingreso ayer, durante la sesión extraordinaria especial, al expediente Nº 42524, referido a la solicitud de desafuero del senador Armando Traferri que impulsa la Fiscalía Regional 2° Circunscripción y que fue derivada a las comisiones de Peticiones, Reglamento y Juicio Político y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El senador Marcelo Lewandowski solicitó que las comisiones convoquen al resto del Cuerpo para interpelar a los fiscales denunciantes. “Se ha instalando una situación mediática en la que se está culpando o dando como ciertas. El pedido es para que los fiscales vengan a explicar y, si hay pruebas contundentes, las presenten para que se termine este juzgamiento mediático”, argumentó.

Por su parte, el senador Felipe Michlig, en nombre del interbloque de la UCR, pidió que ambas comisiones se reúnan de manera conjunta para darle celeridad al tratamiento. “No creemos ni avalamos la condena social sin el debido proceso ni la posibilidad de que cada ciudadano y en este caso un dirigente de dilatada trayectoria lo pueda hacer en los estamentos que corresponda”, señaló el legislador por el departamento San Cristóbal durante la sesión que comenzó ayer pasado el mediodía y que contó con la presencia del propio Traferri.

Por la noche, desde la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial se informó que los dos fiscales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, se presentarán hoy a las 11:00 hs. para presentar y explicar los alcances de la evidencia que afirman tener en su poder contra Traferri, legislador por el departamento San Lorenzo, y que fundamenta el pedido para quitar inmunidad al integrante de la cámara.

De acuerdo a la investigación, Traferri habría desempeñado el rol de organizador de una red de juego ilegal, lo que justifica el planteo para que el Senado apruebe su desafuero y allane el camino para que sea sometido a un proceso penal. En el marco de esta investigación, se encuentran detenidos el ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, al igual que empresario considerado rey del juego clandestino, Leonardo Peiti.

Desde un simbólico banquillo de acusado, Traferri volvió a la carga contra el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, a quien había responsabilizado de estar detrás de supuestas operaciones de inteligencia y “carpetazos” en su contra. "Lo hago responsable -a Sain- de todo lo que ocurra con mi familia y allegados", disparó un golpeado Traferri en una sesión en la que el clima tenso nunca se pudo disimular. Al mismo tiempo, el legislador envió una nota en ese sentido a las autoridades de ambas Cámaras y también a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

El martes, en declaraciones radiales, el fiscal Edery había expresado que junto a su par Schiappa Pietra "llevamos casi un año de trabajo, con 15 personas detenidas y más de 20 audiencias; la recolección de pruebas es abrumadora, tenemos investigaciones muy grandes encima, no vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente".



EL PEDIDO DEL

BLOQUE LEALTAD

"El Bloque Lealtad integrado por los senadores Marcelo Lewandowski, Marcos Castello, Ricardo Kaufmann y Alcides Calvo, atento a que se ha dado ingreso formal ante la Cámara de Senadores y girada a la Comisión de Enjuiciamiento y de Asuntos Constitucionales el pedido de desafuero del senador Armando Traferri por parte de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y teniendo en cuenta los ofrecimientos efectuados por los funcionarios de dicho Ministerio que entienden en la causa por juego clandestino, a brindar con mayor precisión y contundencia los elementos probatorios del caso, por lo cual solicitamos en forma urgente a la Comisión de Enjuiciamiento" señalaba un comunicado distribuido ayer después de la sesión por el espacio conformado el lunes pasado tras la fractura del peronismo en el Senado.

"Requerimos que dicho encuentro se realice antes de la finalización del año 2020 como así también pueda contar con la presencia de la totalidad de los miembros del Cuerpo", agregaba el Bloque Lealtad. El pedido fue prácticamente una orden porque los fiscales se presentarán hoy antes del mediodía.