Fernández: "Necesitamos más y mejor Mercosur" Nacionales 17 de diciembre de 2020 Redacción Por El mandatario participó de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y de los Estados Asociados, durante la cual la Argentina recibió la presidencia pro témpore del bloque regional de manos del uruguayo Luis Lacalle Pou para ejercerla durante el primer semestre de 2021.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El presidente Alberto Fernández asumió ayer la Presidencia pro tempore del Mercosur y llamó a sus socios a que haya "más y mejor" accionar del bloque regional, a la vez que señaló que una de sus metas será la incorporación de Bolivia como estado parte.

"La dimensión del Mercosur trasciende el ámbito económico y comercial que tuvo en sus comienzos: ahora abarca mucho más, como el intercambio cultural, las políticas migratorias, la democracia y los derechos humanos, la integración física, la equidad racial, la promoción de la mujer, la lucha contra el crimen organizado, la ciudadanía social regional", sostuvo el mandatario.

Al asumir la conducción del bloque regional, el jefe de Estado remarcó que "la ampliación y profundización del Mercosur es la herramienta adecuada para mejorar las condiciones de vida de los pueblos".

"No hay integración regional exitosa con una integración social fracasada; no hay una economía robusta con una economía interna desnutrida. Es hora de superar la globalización de la indiferencia y construir la universalización de la solidaridad", destacó Alberto Fernández.

Durante la cumbre virtual, de la que participó desde la Quinta de Olivos, el Presidente indicó que la Argentina tiene "expectativas de que ciertos acuerdos significativos puedan cerrarse" para ampliar los mercados internacionales, aunque aclaró que "se trata de firmar instrumentos realistas, posible y que represente posibilidad concretas de mejorar el perfil productivo y exportado sin afectar el empleo".

En ese sentido, llamó a "identificar e implementar acciones que contribuyan a una recuperación económica sostenible e inclusiva", entre las que destacó la necesidad de "potenciar las economías digitales": "Espero que la que la finalización del protocolo de comercio electrónica se convierta en un paso decisivo en ese sentido", señaló.

Asimismo, el mandatario expresó que "la incorporación de Bolivia como estado parte será un enorme logro en este sentido, un verdadero hito en este proceso de integración regional que debemos seguir profundizando". "Avanzar en la agenda interna no sólo sirve para fortalecer al bloque, sino para afianzar en las negociaciones comerciales internas", explicó, ante lo cual instó a "abrirse al comercio internacional cuidando las economías" y aclaró que "no se puede pensar en cerrarse al mundo de manera anacrónica". Y añadió: "No necesitamos menos Mercosur, sino más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, vamos a hacer que sea más y mejor".

Finalmente, el jefe de Estado recordó que en 2021 se cumplen 30 años de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al bloque regional. "Es una inmejorable edad para combinar valentía con sabiduría, esperanza con realismo, imaginación con pragmatismo", concluyó.