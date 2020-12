Seven especial del CRAR Deportes 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el Círculo Rafaelino de Rugby decidieron que la pandemia no será un impedimento para poder desarrollar el tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela, en este 2020 de manera algo especial.

Con el mismo compromiso y pasión, será posible la edicióń N° 45. La ‘nueva normalidad’.

Debido a las restricciones que son de público conocimiento, el certamen no será presencial y se desarrollará de manera virtual.

Para participar de esta 45° edición los clubes deberán seguir el siguiente reglamento:

1) La edición N° 45 del Seven a Side Ciudad de Rafaela tendrá como plataforma de lanzamiento y desarrollo las cuentas oficiales del Círculo Rafaelino de Rugby. Ellas son: Facebook: @crar.rafaela e Instagram: @crar_rafaela .

2) Copa de Oro: participarán los 18 clubes campeones que tiene el Seven de CRAR.

Deberán enviarse a las direcciones antes mencionadas foto/fotos del equipo (o jugador representativo) con la camiseta de su club y los obsequios recibidos en la ‘Caja de CRAR’.

3) Copa de Plata: Podrán participar el resto de los clubes. Deberán enviar a las direcciones mencionadas una foto/fotos de su equipo de Seven con la remera de su club.

Como premio, cada ganador tendrá la inscripción bonificada para su equipo de Primera División edición 2021 del Seven a Side Ciudad de Rafaela.

Las fotos recibidas, a las cuentas mencionadas, serán subidas a las redes del Club y aquella que más likes obtenga será el ganador de cada Copa.

El inicio fue el día 14 de diciembre y finalizará el 23 de este mes.