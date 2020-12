Tomás Kummer firmó su primer contrato Deportes 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA TALLERES PROFESIONAL./ Con 16 años, el ex BH firmó contrato.

La Comisión Directiva de Talleres de Córdoba informó que el zaguero central Tomás Kummer firmó su primer contrato profesional con dicha institución hasta 2022. El futbolista rafaelino, categoría 2004, se formó en las inferiores de Ben Hur y a comienzos de 2018 emigró a la entidad cordobesa.

Ya a fines de esa temporada fue convocado a la selección argentina Sub 15, que el año pasado obtuvo el subcampeonato Sudamericano en Brasil, siendo uno de los referentes del equipo argentino. Actualmente forma parte de la preselección Sub 17 y ya fue promovido por el Director técnico Alexander Medina a mediados de 2019 para realizar su primera pretemporada junto al plantel superior de la "T".

Cabe recordar que junto a la Selección, se consagró campeón en el Torneo Vlatko Markovic de Croacia Sub 15 2019.

Si bien por este dato puntual de la firma del primer contrato, Ben Hur no recibe dinero, en el momento que se realizó el traspaso se estipularon entre los clubes diversas posibilidades que permiten augurar un buen rédito para el Lobo, a partir de la evolución que está teniendo Kummer como futbolista.