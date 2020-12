Pochettino, ¿en la mira de River? Deportes 16 de diciembre de 2020 Redacción Por TALLERES

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El mediocampista de Talleres de Córdoba, el rafaelino Tomás Pochettino se refirió ayer al presunto interés del entrenador de River, Marcelo Gallardo, para contar con él en el "Millonario" y señaló que "cuando hablan de uno, es porque está haciendo las cosas bien".

En declaraciones al programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550, Pochettino manifestó: "Me gusta que cualquier técnico me nombre, cuando hablan de uno, es porque uno está haciendo las cosas bien. Hoy estoy con la cabeza en el equipo y en Talleres".

Sobre su pasado en las Divisiones Inferiores y en el plantel superior de Boca, el volante expresó que "fue muy difícil tomar la decisión" de irse.

Sin embargo, remarcó: "Decidí ir a Defensa y Justicia y tomé una buena decisión, no me arrepiento de haberme ido".

En cuanto a la actualidad del elenco cordobés, que viene de vencer 2 a 0 a San Lorenzo en el inicio de la Fase Campeonato de la Copa "Diego Maradona" de la Liga Profesional, dijo: "Con Talleres somos un equipo molesto y el plantel está bien, mejoramos mucho con el Cacique (Alexander) Medina".

Por último, el mediocampista habló de la polémica por la patada que recibió por parte de Carlos Tevez en el último duelo ante el "Xeneize".

"En la jugada de Tévez, como que mi cuerpo amortiguó la patada, en el momento no me dolió. Fue raro, viéndola por imágenes me dolió más. Después Tévez me levantó y me pidió disculpas", concluyó.