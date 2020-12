"Me gustaría quedarme en Newell's" Deportes 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Ramiro Macagno, jugador de Atlético de Rafaela a préstamo en la Lepra, reemplazó al lesionado Alan Aguerre, hizo un repaso de su actualidad y dejó en claro sus deseos de seguir en el elenco rosarino.

FOTO ARCHIVO MACAGNO. / El arquero de la Crema que está a préstamo en la Lepra.

Son las oportunidades, que de manera lamentable ante la lesión de un compañero, le pueden aparecer a los arqueros. Ramiro Macagno, en Newell's, es uno de esos casos. La lesión que sufrió Alan Aguerre en el primer partido ante Boca por la Copa Diego Maradona lo empujó hacia el arco de la Lepra. Hasta ahí su nombre no estaba familiarizado entre los hinchas rojinegros, y hacía poco tiempo había renovado su préstamo desde Atlético de Rafaela. Irrumpió por necesidad y urgencia. Y obligó a los directivos rojinegros a corregir cuestiones contractuales que no habían previsto. Para así encontrar en Macagno la solución a un problema, tal como indica el diario La Capital. Un guardavalla que mostró temperamento para defender el arco leproso. Y que expresó su deseo de quedarse en el club del Parque. "Me gustaría quedarme para jugar la Copa Sudamericana", afirmó.

En diálogo con la prensa, Macagno hizo un repaso y afirmó que en todo momento se sintió cómodo ejerciendo la responsabilidad de reemplazar a Aguerre, quien se convirtió en un consejero. "Hablo mucho con Alan, me da consejos importantes y me marca lo que ve bien y las cosas que me faltan", dijo.

"Me sentí cómodo en todo momento, por supuesto que soy consciente de que no logramos el objetivo, pero en lo personal me sentí bien", señaló Macagno, que a manera de autocrítica dijo que "en los dos goles con Boca sentí que podía haber hecho algo más",

Con respecto al rendimiento colectivo, el arquero sostuvo que a Newell's en algunos momentos les faltó tener la pelota para poder desarrollar el juego que pretende el entrenador Frank Kudelka, pero no obstante consideró que "no hicimos partidos malos".

En cuanto a la Copa Argentina, por la que Newell's jugará el próximo miércoles 23 ante Peñarol de San Juan en San Nicolás, Macagno marcó la cancha: "Todavía no pensamos en la Copa Argentina, solo tenemos la mente puesta en el encuentro del sábado en Mendoza. Godoy Cruz es un rival duro que intentará hacerse fuerte de local y nosotros debemos imponer nuestro juego".

Por último, y en cuanto a su futuro en Newell's, Macagno sentenció: "Me gustaría quedarme a jugar la Copa, pero no me encargo del tema contrato".