Allanaron la casa de un empleado de Matías Morla Policiales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Se trata de Maximiliano Trimarchi, hermano de Andrea, contadora del ídolo del fútbol. Durante el operativo se incautó un teléfono celular. "La importancia del secuestro radica en que podría resguardar en ese dispositivo información valiosa vinculada al suceso", indicaron desde la Físcalía.

Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona allanaron ayer el domicilio de Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora de las empresas del exfutbolista, quien, según las fuentes, se identificó en el procedimiento como "empleado de Morla", el actual apoderado del "10", y estuvo presente en el country San Andrés de Tigre al momento del deceso, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, según lo replicado por Crónica.



A LA MADRUGADA

En un comunicado emitido por la Fiscalía General de San Isidro se indicó que el allanamiento se realizó durante la madrugada en un departamento en edificio de la calle Olazábal al 4800 del barrio porteño de Villa Urquiza y que "el motivo de la diligencia obedeció a que se ha constatado la presencia del nombrado en el Lote 45 del Barrio San Andrés al momento del hecho materia de investigación, circunstancia ésta que no fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes".



UN CELULAR FUE

SECUESTRADO

Los fiscales a cargo del expediente, Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, informaron que se incautó el celular de Trimarchi y que "la importancia del secuestro de dicho elemento radica en que podría resguardar en ese dispositivo información valiosa vinculada al suceso".



ERA EL CHOFER

Entre otras funciones logísticas, Maximiliano actuaba como chofer.

Estaba en el country al momento de la muerte de Diego, pero no lo había informado.

"Era un fantasma en la causa. Era uno de los pocos que estuvo presente cuando murió Maradona y cuando intentaron reanimarlo, y lo más sugestivo es que nadie lo había mencionado en la causa", dijo uno de los investigadores judiciales del caso.



CIERTOS DETALLES

Del legajo fiscal que se formó en paralelo para investigar quién era este hombre, surgió que aquel 25 de noviembre ingresó a las 11.44 con un Ford Focus a nombre de Morla, del que él tiene cédula azul como autorizado para conducir, y que hasta las 18 entró y salió varias veces del barrio San Andrés.

La fuente judicial consultada aclaró que para Trimarchi "no hay imputación, ni lectura de derechos", pero que ahora analizarán el contenido del teléfono –cuyas claves aportó de manera voluntaria-, para ver luego en calidad de qué lo citan a declarar. Además, el informante contó que se desplegaron tareas de inteligencia para ubicar a Trimarchi y que demoraron 72 horas en poder rastrear su domicilio real,

En tanto su hermana, Andrea Verónica Trimarchi, que posó en varias fotos con Maradona fue anunciada como su contadora por el ídolo en sus redes sociales. Y en octubre pasado se convirtió en el empleada de Sattvica SA, la firma que controla las marcas vinculadas a Diego Maradona.



UNA SOCIEDAD

Según lo indicó el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Matias Morla, abogado del ídolo, constituyó la sociedad en junio de 2015. El letrado fue su presidente, con su domicilio en Puerto Madero, mientras que Maximiliano Pomargo, su cuñado, que luego sería secretario de Diego, fue señalado director suplente.

Por otra parte, continúan las pericias a los celulares y dispositivos de la psiquiatra Cosachov y el neurocirujano Luque, así como a sus computadoras.

Para esta semana se esperan los resultados de otro análisis clave en el caso: los estudios toxicológicos a las muestras extraídas al cuerpo, que determinarán la presencia de drogas o alcohol.



UNA CAUSA

Tras conocerse el fallecimiento del astro mundial, la Justicia de San Isidro abrió una causa que quedó a cargo de cuatro fiscales: la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, el fiscal general del departamento judicial de San Isidro, John Broyad, y sus dos adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Lo que buscan determinar es si el tratamiento que recibía era adecuado o no, y si Diego efectivamente murió por causa de una mala praxis o algún tipo de negligencia.