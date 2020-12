Andrea Ochat visitó la Planta de Tratamiento de Residuos en Firmat Región 16 de diciembre de 2020 Redacción Por “La Planta tiene prácticamente las mismas condiciones que la que está planificada para nuestra ciudad. Por eso vinimos a visitarla, para conocer su funcionamiento y la forma de trabajo”, enfatizó la concejal sunchalense.

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Dede la oficina de la concejal Andrea Ochat se difundieron detalles de una reciente visita concretada por la legisladora local a la Planta de Tratamientos de Firmat.

En tal sentido se puntualizó que la concejal sunchalense Andrea Ochat, acompañada por el abogado Franco Montenegro, visitó la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos instalada en la ciudad de Firmat.

“La Planta de Tratamientos de Firmat tiene prácticamente las mismas condiciones que la que está planificada para nuestra ciudad. Por eso vinimos a visitarla, para conocerla, poder ver in situ su funcionamiento y forma de trabajo. Nos llevamos imágenes y testimonios que queremos compartir con todos los sunchalenses para que podamos ir formándonos una idea de lo que podemos construir. Todo esto a partir de la decisión de adquirir un nuevo terreno y las maquinarias que ya están licitadas. Fueron muy enriquecedoras los detalles y datos que nos brindaron los funcionarios de Firmat", enfatizó la edil.

En la oportunidad, fueron recibidos por la secretaria de Producción, Desarrollo Local y Medio Ambiente, Silvina Arcangioli quien está a cargo de la Planta de Tratamiento del Consorcio Girsu de la Micro Región 5 A y por Pablo Menesini, que trabaja en la planta.





Visita a la planta

Los visitantes fueron acomapñados en la recorrida por la funcionaria municipal, que fue ofreciendo los disitntos detalles.Arcangioli explicó: “esta planta tiene dos meses de vida. Pero comenzó mucho antes con una campaña de separación que se denominó “Si separo no es basura”. La misma invitaba a todos los vecinos de la localidad a separar en origen”. Hoy, los martes y jueves se retiran residuos secos y los lunes, miércoles, viernes y sábados los húmedos: “de esta manera, el residuo llega preclasificado a la planta. Y al ser manipulado por los operarios aquí tienen mucho menos contacto y más recupero del material reciclable. Lo que buscamos es que el recupero sea mucho mayor a lo que se lleva al relleno sanitario, el descarte”. A esto agregó: “en forma paralela se está saneando el viejo basural (que se encuentra en un predio continuo) para convertirlo en un espacio verde y, en un futuro, está planificada la construcción de una planta fotovoltaica que alimentará de energía la planta de tratamiento”. Hay otro “basural” más antiguo sobre el que hoy está instalado el Parque Industrial local.

Previamente a la instalación de la planta, se realizó una campaña de concientización muy importante, se instalaron cien canastos para plásticos en toda la ciudad y 20 para vidrios, papeles y cartón. Además, cada quince días se realizaban en la Plaza el canje de estos materiales por plantines. Se realizó una experiencia previa con aproximadamente 50 familias.

Menesini, por su lado, explicó el funcionamiento de la planta: “a este lugar llegan todos los residuos de la ciudad , aquí separamos y clasificamos todo lo que sea reciclable para comercializar: cartón, plástico, vidrio, latas de aluminio. El resto es procesado por una compactadora de alta densidad y depositado en la celda de disposición final”. De esta manera se reduce “a la mitad la basura depositada en los deshechos finales”. Esta celda está preparada para este fin: “con una membrana que no permite el ingreso de lixiaviado en la capas subterráneas de agua potable”.

El emprendimiento es desarrollado en conjunto por un consorcio conformado por el municipio firmatense y las comunas de Cañada del Ucle, Chañar Ladeado, Berabevú, Los Quirquinchos, Cafferata, Godeken y Villada. Al predio -de 8 hectáreas- ingresan diariamente 16 toneladas de residuos que llegan separados de origen (en los hogares) en un 60%, un número realmente alto. De las 6 a las 13 hs es el trabajo de clasificación. Son aproximadamente 12 personas. El lugar se encuentra a 6 km del ejido urbano.

Por último, Andrea Ochat agradeció a los funcionarios y al intendente de Firmat, Leonel Maximino por haber brindado esta posibilidad de conocer el trabajo: “Es importante que entendemos los beneficios de contar con una planta de tratamiento de estas características para nuestra ciudad”.