Propusieron la creación de la Banca Ciudadana

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo anuciáramos el día de su ingreso al Concejo Municipal, la bancada demoprogresista elevó un proyecto de Resolución para crear la banca ciudadana, ahora desde el área prensa del cuerpo legislativo local se difundieron mayores detalles del proyecto, informe que reproducimos seguidamente.

A través de la presentación de un proyecto de Resolución, el cual fue girado a Comisión para su análisis, nuevamente se busca impulsar la participación directa de las personas de la comunidad en las sesiones del Concejo Municipal de Sunchales.

A la hora de su fundamentación, los autores hicieron referencia a la propuesta que había sido elevada por el entonces concejal Fernando Cattaneo, para la creación de la Banca 7, el cual perdió estado parlamentario.

“Este proyecto, de igual tenor al que estuviera a consideración de este Cuerpo, tiene por fin crear un instrumento que permita la participación ciudadana en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal y que torne efectivo el derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo Nº 14, propiciando que el rol tradicional del ciudadano al elegir a sus representantes pueda verse ampliado a otras formas de participación e interacción con los representantes del pueblo”, se expresa en los argumentos de la presentación.



Artículos del proyecto ingresado

-A la Banca Ciudadana pueden acceder todas aquellas personas físicas mayores de 16 años de edad en representación propia o de grupo de personas, así como las personas jurídicas legalmente constituidas a través de sus representantes.

-Las exposiciones deben estar relacionadas a cuestiones de interés general y comunitario, ya sea que se trate de un reclamo, fundamentación de un proyecto o denuncia de algún hecho. Deben referirse a cuestiones de interés directo del vecino o de la organización o institución que representa.

-Las personas interesadas en hacer uso de la banca deben presentar un pedido al Concejo Municipal por escrito indicando los datos de quien peticiona, el objeto de la temática a desarrollar y toda otra documental o anexo según corresponda, el que será remitido a la Comisión del Concejo Municipal, debiendo procederse a su despacho en el transcurso de veinte días hábiles, aceptando o rechazando el pedido con un informe debidamente fundado el que debe quedar registrado en el expediente de trámite.

-Admitida la solicitud, el Concejo Municipal debe fijar la sesión en la que se hará uso de la Banca Ciudadana utilizando a tal fin el criterio del orden cronológico de ingreso de las solicitudes, debiendo la Presidencia notificar por Secretaría a los peticionantes sobre la procedencia del pedido así como la fecha asignada y hora estimada de exposición, con una antelación no menor a cinco días hábiles. Cuando el solicitante no concurra en el día y la hora establecidos o renunciare a ella, perderá el derecho a utilizar la Banca Ciudadana en el período de sesiones ordinarias del año en curso.

-Admitida la petición las personas podrán hacer uso de la palabra durante una Sesión Ordinaria del Concejo Municipal durante un máximo de diez minutos. Cuando la complejidad del tema lo amerite podrán solicitar, con una antelación de tres días hábiles a la presentación, la ampliación del plazo hasta un máximo de minutos adicionales. Dicha petición será resuelta por la Comisión del Concejo Municipal y comunicada por Secretaría.

-No podrán ser presentados más de un proyecto o tema por ciudadano por sesión.

-El expositor solo podrá hacer referencia al proyecto o tema previamente presentado y no podrá cambiarlo en el momento de la Sesión, ni referirse a otras cuestiones ajenas al mismo. Cuando se tratare de reclamos o denuncias deberán adjuntar con la solicitud las pruebas -con amplitud de medios- que demuestren la verosimilitud con sus argumentos o un inminente daño o perjuicio.