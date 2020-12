Crítica a la Asociación Argentina de Actores Información General 16 de diciembre de 2020 Redacción Por El nuevo sindicato encabezado por Gastón Soffritti y Peter Lanzani criticó a la Asociación Argentina de Actores por el retraso en el pago de salarios. La Asociación Civil de Trabajadores del Arte lanzó un comunicado con un fuerte reclamo en contra de la histórica organización presidida por Alejandra Darín.

En agosto pasado, un grupo de jóvenes actores creó la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA) con el objetivo de encontrar distintas alternativas para sacar del callejón sin salida en el cual se encuentran las ficciones y producciones argentinas. Gastón Soffritti y Peter Lanzani son el presidente y el vicepresidente de esta nueva agrupación integrada también por Lali Espósito, Julieta Nair Calvo, Sofía Pachano, Julieta Nair Calvo, Manuela Pal, Matías Mayer, Andrés Gil, Victorio D’Alessandro, Chino Darín y Cande Vetrano, entre otros.

Este 2020, el colectivo de actores se vio muy golpeado por la pandemia, ya que no pudieron trabajar ante la suspensión de la realización de ficciones y películas. En medio de este contexto difícil, ACTA empezó a trabajar para lograr una industria sólida y consistente en el tiempo. El objetivo es generar más y mejores oportunidades de trabajo. Además, buscan una mesa de diálogo que les permita cruzar información entre los distintos sectores que conforman el medio y, de esta manera, volver a ser una industria competitiva a nivel mundial.

El pasado miércoles miércoles, la Asociación lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter para reclamar los salarios atrasados de los artistas a la Asociación Argentina de Actores, uno de los sindicatos más antiguos del país que desde 1919 se ocupa de la defensa de los derechos de los actores. En la actualidad, es presidida por Alejandra Darín.

“Expresamos nuestra mayor preocupación por el retraso en los pagos recaudados por la Asociación Argentina de Actores. Este año vivimos un hecho histórico que cambió, posiblemente para siempre, nuestras formas de vida. Nuestro oficio es uno de los más afectados durante la pandemia, ya que fuimos los primeros en cerrar y los últimos en reactivar”, arranca el comunicado publicado por ACTA en la red social.

“Esto provocó que colegas, no solamente actrices y actores, quedemos en situaciones económicas sumamente delicadas. Si a esto le sumamos que a la vuelta al trabajo, se están atrasando los pagos de los sueldos, la situación se vuelve aún más compleja. Una de las funciones de la Asociación Argentina de Actores es ser intermediario en el cobro de los salarios. Es un administrador temporal del dinero ajeno. Tiene la obligación de transferir los sueldos en tiempo y forma”, señala el escrito.

Además, explican que pudieron corroborar “que la mayoría de los pagos por parte de las productores fueron realizados a tiempo”, por lo que entienden que “las demoras en las liquidaciones corresponden a la Asociación Argentina de Actores”. Incluso destacan que en algunos casos hay retrasos de hasta un mes y medio.

“¿No debería la Asociación colaborar para que los pagos sean lo más inmediatos posibles? Nos hemos querido comunicar con Asociación Argentina de Actores y no hemos recibido respuesta alguna. Nos preocupa mucho la falta de explicaciones, y que el desamparo lo cause quién debería evitarlo”, afirma el comunicado.

Por último, destacan: “Desde ACTA, nos ponemos a entera disposición para colaborar a solucionar esta cuestión. A su vez consideramos necesario pensar en métodos más efectivos que resulten en la percepción de los sueldos de las trabajadores y los trabajadores en tiempo y forma”.