Impulsar la gestión del cambio será un factor clave en la nueva normalidad Sociales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Con la llegada de la nueva normalidad, llegan también nuevos desafíos que nos obligan a adaptarnos al nuevo escenario. El nuevo contexto requiere de organizaciones con liderazgos sólidos, participación inclusiva y amplificación en todos los niveles de la organización.

La llegada de la nueva normalidad trae consigo el desafío de repensar no sólo los espacios de trabajo, sino también la manera de trabajar. El cambio exitoso comienza por comprender la cultura y se sostiene a través de la construcción de un músculo interno para liderar el cambio desde dentro de la organización.

Cualquier transformación empresarial o cultural que requiera que las personas cambien significativamente un aspecto particular de su vida o trabajo debe ser manejada con mucho cuidado, aún más si estos cambios afectarán las rutinas diarias de una persona: una nueva sede, un cambio en el diseño de la oficina o la introducción de nuevas formas flexibles de trabajo que fomenten el trabajo en equipo.

En este contexto surge el Camino del Project Management, un servicio centrado en mejorar la experiencia en el lugar de trabajo y aumentar la eficacia organizativa mediante la combinación de distintas disciplinas del Workplace: workplace strategy (o consultoría sobre formas de ocupar el espacio) change management, construction management, & move management.

El change management toma un renovado protagonismo en este cambiado mundo post Covid y adopta un enfoque multifacético para gestionar el cambio de un modelo que implica la asistencia diaria a la oficina a la adopción de un nuevo modelo híbrido. El objetivo es animar a los empleados a liderar, adoptar y sostener este cambio en el tiempo.

El proceso implica un trabajo de descubrimiento del contexto de la organización, el alineamiento de los líderes y públicos clave con la visión del futuro, la creación de una hoja de ruta reflexiva, clave ya que el 80% de los ahorros se logran en la planeación, la construcción de un músculo de cambio interno a través de entrenamiento, entrenamiento y experiencias diseñadas para la adopción temprana y el sustento del cambio a través de procesos, protocolos y modelos.

Los beneficios de esta correcta adopción del cambio son una mayor satisfacción y compromiso de los empleados: según encuestas post-ocupación del propio programa laboral de CBRE, más del 80% de los empleados presentaron mayor satisfacción y más del 75% se perciben más productivos. Además, el proceso integral del camino del Project management, permite una reducción promedio del 15-20% de los costos de ocupación y de la superficie mediante nuevas normas en el lugar de trabajo a través de la reducción de las vacantes, normas de diseño para adecuación de espacios e introducción de nuevas prácticas de asignación de puestos.

La adopción del cambio exitosa requiere construir relaciones fuertes y confianza con aquellos a quienes se les está pidiendo cambiar. Partiendo desde la base de que cada organización es única, es necesario personalizar el enfoque y entregables para alinearnos con la cultura, necesidades y presupuesto.

“A medida que las empresas y organizaciones comienzan a traer a sus empleados de vuelta al lugar de trabajo, los líderes tienen un papel crítico que desempeñar en no sólo la comunicación a sus equipos de los cambios, pero también ayudando a sus equipos a prepararse para la experiencia de volver a un entorno de trabajo dramáticamente transformado, y sentirse bien orientados sobre las prácticas de salud y bienestar esperadas mientras lo hacen”, afirma Ana González Ferrero, Directora de Project Management Argentina en CBRE.



