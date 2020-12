Transitemos la vida con valores Información General 16 de diciembre de 2020 Por Alicia Riberi DE LA MANO DE MARÍA

Si uno hace un análisis del actual modo de vida, realmente es para preocuparse, porque pareciera que hay que tratar de quedar bien con todo el mundo, sacrificando a veces pensamientos propios, que exponen valores claros y contundentes.

María es la mejor muestra de cómo debemos vivir, con qué valores y con qué entrega. María es modelo de generosidad y servicio, lo expone muy bien en la visita a su `prima Isabel, estando embarazada viaja de una manera incómoda, una larga distancia- no contaba con autos, ni trenes, ni aviones…- y hoy, a veces, hay personas que necesitarían de una mirada, una mano, una simple palabra cuando se hallan solas y enfermas y no cuentan con nadie.

Hay ancianos, que no poseen ni lo necesario para vivir, si comen no compran remedios, si compran remedios no tienen para sostener servicios y ni los que deberían, piensan en el sustento de tantas personas, que trabajaron toda una vida y hoy es como si no hubiesen hecho nada, en lugar de premiarlas con una pasar sereno y sin continuos sobresaltos, se las deja abandonadas a su suerte. Pensemos en que sentiría María, ante tanta indiferencia.

María nos llama a través de sus mensajes permanentemente a la conversión, a abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás, nos llama a ser iglesia y no se refiere al edificio, se refiere a que todos debemos considerarnos iglesia y somos responsables como tal de lo que sucede hoy.

María es modelo de madre, porque siempre estuvo en silencio al lado de Jesús y muchas veces se mostró enérgica, como en las Bodas de Caná, cuando Jesús le dice que no llegó su hora y ella igualmente ordena a los sirvientes que llenaran de agua las seis tinajas y es así como Jesús realiza su primer milagro convirtiendo el agua en vino en una fiesta de bodas.

María ve el sufrimiento humano, lo siente y sufre por la indiferencia, la violencia, la mentira, la falta de amor y nos insta permanentemente a cambiar, a salir, transformarnos y transformar nuestro entorno, no pide acción y no pasividad ante el sufrimiento. María nos ha regalado infinitos milagros y eso nos muestra cómo se conmueve ante el dolor y no queda inmóvil, intercede ante Dios por nosotros. María, no es una Madre común es la madre de Dios y no debemos evitarla, sigámosla, porque con ella llegaremos a Dios y seremos capaces de jugarnos por los valores cristianos.

Finalmente María nos enseña a luchar por la verdad con todas nuestras fuerzas, ella nos enseña que la verdad siempre sale a la luz y debe quedar expuesta, `porque Jesús es camino, verdad y vida y es nuestro Pastor y con Él nada nos va a faltar.

Jesús ilumina nuestra vida, alegra nuestro tiempo, trae paz a nuestro corazón…