La Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos finalizó su capacitación Locales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por “Hay un stock de capacidades locales, de la Provincia y Nación que debemos articular y ponerlas al servicio de cada una de las PyMEs porque las necesitamos fuertes, generando empleo, innovando, exportando. Queda mucho por hacer y es un desafío”; aseguró el secretario de Producción, Empleo e Innovación.

FOTO PRENSA MUNICIPAL FUNCIONARIOS. Diego Peiretti y Luis Castellano al participar del encuentro virtual con el que se cerró la capacitación para Pymes del sector alimenticio.

“Una vez más quedó demostrado que mediante el trabajo articulado entre los tres niveles del Estado y las instituciones de nuestro territorio que conforman la Red de Ciencia y Tecnología es como nos gusta hacer las cosas desde nuestro gobierno”; aseguró el intendente Luis Castellano durante el cierre de la edición 2020 de la Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos, desarrollada durante 6 meses teniendo a Rafaela como a una de sus sedes.

Castellano remarcó que “hace algunos meses empezamos con esta nueva experiencia de Escuela de Negocios para PyME de Alimentos y no esperábamos la repercusión y el éxito que tuvo”. Además, agregó: “Logramos juntar todos los saberes que hay y potenciarlos en un momento en donde, a pesar del año coyuntural que tuvimos -especialmente en la toma de decisiones diarias que nos complicó la planificación-, la pandemia nos dejó como positivo, esta posibilidad de capacitarnos, vincularnos a través de la virtualidad y lo supimos aprovechar”.

El intendente visualizó que debemos “prepararnos para un año que va a ser distinto, no menos complejo, pero con expectativas muy positivas en el campo de la producción, del desarrollo, del crecimiento y la tecnología. El rubro alimentos es donde debemos poner nuestro norte productivo porque es uno de los sustentos de nuestra economía local y regional”.

Las actividades se llevaron a cabo de manera virtual como producto de la incidencia de la pandemia y participaron junto al intendente, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Marcelo Alós; el director de Agroalimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Pablo Morón; el coordinador de la Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos, Ambrocio Ponz Lezica; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la Provincia, Fabricio Medina; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el director del INTA Rafaela, Jorge Villar Ezcurra; la directora de INTI Rafaela, Melina Gaspoz; el decano de la UTN Rafaela, Oscar David, entre otros.



ARTICULACIÓN Y PROYECTOS

Por su parte, Diego Peiretti indicó que “Rafaela fue anfitriona del curso y estamos muy contentos por eso”. Y agregó: “El desafío es la continuidad a partir de la construcción de un vínculo de confianza entre la Red CTeI y las empresas. Hay un stock de capacidades locales, de la Provincia y Nación que debemos articular y ponerlas al servicio de cada una de las PyME porque las necesitamos fuertes, generando empleo, innovando, exportando. Queda mucho por hacer y es un desafío”.

El funcionario expresó que “hay una mirada estratégica sobre la industria a la que consideramos motor del desarrollo. Esa mirada vuelve a fortalecerse después de varios años a partir de la vinculación entre Nación, Provincia y Municipio. Es allí en donde la industria del alimento debe estar atenta para sumarse y presentar proyectos”.

Por su parte, Natalia Aníboli, representante del INTI, explicó que el objetivo de la Escuela es “contribuir a la capacidad de gestión económica y financiera de las PyME agroalimentarias participantes para que puedan perdurar”.

Por otro lado, y en línea con las declaraciones de Diego Peiretti, mencionó que “los tres niveles de gobierno y el entramado institucional trabajamos para fortalecer a las PyMEs de alimentos. Rafaela tuvo el honor de ser una de las sedes de esta Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos junto con Buenos Aires, Resistencia (Chaco), Santa Rosa (La Pampa), La Rioja y San Miguel de Tucumán”.

Sobre el inicio del proyecto, Natalia señaló que “todo comenzó en julio con el lanzamiento y, luego continuó con las capacitaciones y talleres de coaching”. En cuanto al proceso de formación, “los temas que se han dado fueron: gestión eficiente de la empresa, negociación y procesos, cómo aumentar las ventas, capital humano, comercio electrónico, repensar un modelo de negocios, los agronegocios en la Argentina y en el mundo, contextos, escenarios y coyunturas”.



VINCULACIONES

Roxana Páez, de INTA, y Paola Quagliotti, de UTN, fueron parte del equipo coordinador dentro de la Escuela. Roxana agradeció “al equipo de la Red CTeI por tomar la idea y ejecutarla con compromiso. Esta es una prueba más de que gente de diferentes instituciones puede funcionar como equipo. Con ese mismo compromiso nos acompañó este grupo de empresas que nos ha dejado un aprendizaje enorme en nuestro rol de gestores, vinculadores tecnológicos”.

Paola destacó “la participación activa en cada módulo, pero, sobre todo, la calidad humana”.



PARTICIPANTES

Fueron 58 empresas las que se inscribieron, postulándose para formar parte de la capacitación de la Escuela de Negocios para PyME de Alimentos. Luego, se seleccionaron a 33 firmas de 15 localidades de nuestra provincia que representaban a Rafaela, Esperanza, Santa Fe, Gálvez, Sauce Viejo, Vila, Rosario, San José de la Esquina, San Guillermo, Funes, Ataliva, Suardi, Zavalla, Sunchales y Las Rosas.

Desde la actualidad y en adelante, 16 empresas participarán en el Programa de Implementación de Normas y Sistemas de Calidad en PyME de Alimentos para ampliar sus capacidades en gestión de calidad con miras a la exportación y mejorar su competitividad. Además, podrán acceder al financiamiento del Fondo de Modernización Tecnológica para aplicar en bienes de capital, consultoría, asistencia e infraestructura.

El cierre de la capacitación permitió conocer la opinión de algunos de sus participantes:

-Javier Ceaglio, de la empresa Lácteos Rocío del Campo, comentó: “La posibilidad de generación de alianzas está latente y me resultó muy positivo el aprendizaje ya que, en mi caso, permitió que me ordene, me abrió mucho el panorama. Además, apostar a la difusión de mi producto en las redes sociales me dio muy buen resultado”.

-Leonardo Scándalo, de la empresa Chacinados Tacural, reflexionó: “Empecé la capacitación con una mirada muy introspectiva, hacia mi empresa, y con el cursado, cambié para empezar a ver hacia afuera. Si nos juntamos, entre todos podremos sumar herramientas, conocimientos, intercambios”.