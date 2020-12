Piden debate inmediato del desafuero de Traferri Locales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por DESDE CAMBIEMOS

El Senado de la Provincia recibió ayer al mediodía un documento de nueve páginas elaborado por los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el que solicitan el desafuero del senador peronista, Armando Traferri, con el objetivo de avanzar en la causa que investiga una red de juego ilegal y una estructura de protección política y judicial de esas operaciones ilícitas.

En el escrito, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidieron a los legisladores provinciales que suspendan las inmunidades constitucionales de Traferri, actualmente jefe de la bancada justicialista, lo que permitirá tomarle declaración indagatoria y si corresponde, proceder a imputarlo. Edery y Schiappa Pietra también se mostraron dispuestos a reunirse con los senadores para ampliar los fundamentos del pedido de desafuero.

Traferri, por su parte, rechazó las acusaciones que atribuyó a “operaciones políticas y carpetazos” diseñados desde el Ministerio de Seguridad Pública a cargo de Marcelo Sain, en el marco de una tormenta política de consecuencias difíciles de estimar.

A partir de este planteo del senador del departamento San Lorenzo, Sain envió ayer una carta documento en la que rechaza las declaraciones de Traferri y le exige que se rectifique en un plazo de 72 horas.

Por su parte, Cambiemos Santa Fe solicitó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, en su carácter de presidenta de la Cámara de Senadores provincial, "el inmediato tratamiento, sin obstáculos, del pedido de desafuero que la Fiscalía de Rosario introdujo sobre el senador Armando Traferri".

"La gravedad que representa la acusación sobre un miembro de la Legislatura requiere de un accionar rápido y transparente, que sea una muestra clara de que no hay compromisos corporativos con las mafias. El silencio no es opción para el momento de quiebre que atraviesa Santa Fe", sostuvo Roy López Molina, vicepresidente del Concejo Municipal de Rosario y titular del interbloque, que firmó el pedido junto al concejal de Rafaela, Raúl Lalo Bonino.

Asimismo, defendieron la tarea de los fiscales al sostener que "demostraron seriedad y compromiso para avanzar en las investigaciones a su cargo, en particular la vinculada al juego clandestino, en la que inclusive impulsaron una depuración de la propia institución a la que pertenecen".