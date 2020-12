Siguen los ecos por la elección de autoridades en el Concejo Locales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por La UCR Rafaela se pronunció acerca de este tema, luego de las discusiones que se produjeron en la sesión del jueves pasado y en donde la figura de Alejandra Sagardoy estuvo en el centro de la escena.

FOTO ARCHIVO ALEJANDRA SAGARDOY. Su candidatura para presidir el Concejo fue impulsada desde el PJ.

Lejos de aplacarse los ánimos, luego de la discusión con perspectiva de género, que se dio en la sesión del Concejo de la semana pasada, donde Alejandra Sagardoy había sido propuesta para ocupar la presidencia del Cuerpo, por el bloque de concejales del PJ, -hecho que no sucedió ya que se votó por la continuidad de Germán Bottero-, la UCR Rafaela se pronunció al respecto: “Quienes integramos el Comité Radical no podemos, ni queremos quedarnos callados ante los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado jueves 10 de diciembre en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, donde nuestro referente el concejal Germán Bottero fue reelecto presidente para el período 2021. Queremos manifestar nuestro apoyo y reconocimiento no sólo a la gestión de Germán Bottero en el Concejo, en un año sumamente complejo, en el que asumió el compromiso de trabajar a la par de la intendencia para hacer frente a la emergencia sanitaria y supo readaptar rápidamente la labor legislativa dándole continuidad y atendiendo los problemas de los rafaelinos afectados por la pandemia; sino también a su trayectoria política como representante de los vecinos y su compromiso con la problemática de género, que se trató de poner en duda, una y otra vez desconociendo en absoluto el recorrido legislativo durante estos 20 años de labor”, expresan a través de un comunicado.

“Querer dar a entender, insinuar y apuntar contra este partido y contra Germán Bottero, señalando el supuesto machismo de nuestro espacio, es un acto falaz y engañoso. ¿Acaso la política, representada al interior de los distintos partidos políticos, no lo es? Qué hipocresía es creer que se está por encima de ello, en un tiempo donde todos estamos intentando deconstruirnos a diario, apostando a una sociedad más igualitaria, más tolerante y menos violenta”, manifiestan quienes integran este espacio político en la ciudad.

Asimismo subrayan: “El oficialismo local, parece no tener memoria, dejando en el olvido a su propia compañera Lilian Landa, quien desde el año 2001 hasta el año 200 ocupó el cargo de presidenta del Concejo Municipal de Rafaela, por 2 períodos, uno asumido en reemplazo de Don Luis Peretti y el siguiente votado por sus pares, desempeñándose con responsabilidad, capacidad y entereza. Tampoco recuerda que, el partido radical en Rafaela, tuvo como presidenta durante 5 años consecutivos a quien ellos mismos propusieron para ocupar dicho cargo en el Cuerpo Legislativo: Alejandra Sagardoy”.

“La concejala Sagardoy, hace más de 20 años que transita la política y nos enorgullece que lo haga representando los valores radicales, es una persona que admiramos por su capacidad de trabajo incansable y su defensa de los derechos de las mujeres. Por esta misma razón no dudamos en confiarle 5 años de conducción en el partido, que desempeñó de modo intachable, quedando en la historia del radicalismo rafaelino. Casualmente, fue otra mujer la que la sucedió en el cargo y actualmente preside el Comité”, continúan manifestando.

Además indican que “los dos concejales propuestos para ocupar la presidencia del Concejo de nuestra ciudad, sean radicales, es un gran orgullo que enaltece a nuestro partido, ya que reconoce un trabajo intachable a lo largo de este 2020, que desafió la labor política y cuestionó a los funcionarios oficialistas, que en muchas oportunidades no estuvieron a la altura de las circunstancias. Somos un partido que brega por la igualdad, que respeta la diversidad de opiniones, que construye sobre las diferencias, que valora y reconoce el rol de la mujer, y que por sobre todas las cosas, condena todo tipo de violencia hacia las mujeres y el no cumplimiento de sus derechos”.

Finalmente el documento destaca: “Que nadie, por ningún motivo, intente tergiversar las cosas con dichos absolutamente infundados. Desde este Comité seguiremos luchando porque más mujeres, en todas partes, ocupen más cargos de poder en la política y en la sociedad. ¡Que así sea!”.