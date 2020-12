El lenguaje del "Gen A" Notas de Opinión 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Lo hermoso de haber nacido en estas Pampas es que todo "lo atamo con alambre" (dixit Copani, cualquier cosa lo buscan en Google), eso quiere decir que el barco se puede pinchar y hacer agua, pero nunca se va a hundir.

Por Alexis Chaves (*)



(Especial para NA). - La Argentina ha sufrido siempre por generaciones y generaciones, de eso que vamos a denominar el Gen A.

Una generación de incomprensión de los acontecimientos sociales, una mezcla de no adaptarse a la realidad, con creer que el otro tiene la culpa, tenga razón o no eh. ¿QUÉ ONDA?

Somos argentinos… por supuesto. Vivimos discutiendo lo posible y lo imposible también, cuando nos damos cuenta que no ganamos nada, una nueva generación nos avanzó, con sus necesidades, con su nueva cultura.

¿Y ahora ÑERI? Volvemos a recalcular… En general las situaciones para les argentines (¡el procesador me marcó en rojo a la última palabra!) se nos presentan como avatares que nos cuesta transitar, asimilar y muchas veces razonar, cuando ya hemos sido llevados por delante y algo nuevo sucede.

CORTE que nos están sobrepasando… Ahora bien, mientras tenemos temas para generar las charlas de café y nos transformamos en opinólogos y especialistas del acontecimiento de la semana, sentimos que somos peces en el agua, se nos infla el pechito porque ya la tenemos clara maestro.

¡SKERE…! Es la que vá mi amigo, somos la Biblia revelada, porque ya dominamos el tema, sentimos que le podemos explicar a todo nuestro pequeño mundo, cómo son las cosas, y cómo van a terminar. Porque cual Steven Spielberg, somos futurólogos (y grandes cineastas).

¡Tiramos unas MANDALORIANS tremendas! Pero qué vamos a hacer mi estimado, si la vida también es un poco de esto, o sea que nuestra generación sufre permanentes adaptaciones que nos dejan siempre en Off Side y lo que hacemos es justificar lo injustificable con tal de no dar nunca el brazo a torcer.

¡AHRE…! Tenemos tanta suerte por ser de la Generación A, que sea un cambio de gobierno, el contexto internacional o la soja al palo, siempre sacamos la cabeza a flote.

Por eso en el recordado film "Caballos Salvajes", el gran Héctor Alterio nos acuñó y develó la génesis de la recordada frase: La puta que vale la pena estar vivo (y si sos nacido acá, ya está, las tenés todas a favor).

Ahora tema aparte, lo que estamos sufriendo realmente es el abrazo, el beso, el toqueteo cómplice clásico nuestro.

¡Qué MALFLA BRO…! Es para tratar largo y tendido, lo que puedo decirle hoy, es solo el sufrimiento de no poder pasarle un poco de afecto de contacto al que nos cruzamos, por lo demás, nos enfermamos menos, aprendimos a ser más asépticos y a mirar al otro como a un raro que "me quiere pasarme el bicho", pero para la Gen A, son solo detalles.

Dicen que el Tango se baila de a dos, bueno ahora el 2 x 4 es a dos metros de distancia o los arrabaleros deberán usar barbijo y guantes de látex. Hay cosas peores, no se preocupe, la Gen A se sobrepone a todo, usted recuerde que en Argentina, el fin del mundo siempre parece estar proyectado a la vuelta de la esquina, pero rara vez suele llegar ¡Bah! Nunca.

En fin, se vienen las Fiestas, no quiero ser pesimista, todo lo contrario, más bien descriptivo y surrealista, porque tenemos un país creativo e ingenioso, sobreviviente, de amianto le diría; y con una capacidad infinita de adaptarse a la montaña rusa social, económica y sobre todo, política; porque el político que parece un líder indiscutible en enero puede no ser nadie en diciembre. Y viceversa…

Si está a tiempo, y se siente poderosamente de esta generación "A", le recomiendo que se haga un Tatuaje que diga: "en Argentina el choripán no es un pan con chorizo" …

¡Hasta pronto! Diccionario para entender esta columna de opinión:

QUÉ ONDA: referido a qué pasa.

ÑERI: para hablar de amigos. Abreviación de compañeri "¿Todo piola ñeri?".

LES ARGENTINES: lenguaje inclusivo.

CORTE: tipo qué.

SKERE: determinante de que un acontecimiento es bueno.

MANDALORIAN: si no se suscribe a Disney +, no va a entender. Pero lo ayudo diciendo que es como "Mandar Fruta", zanata, verso.

AHRE: mentira piadosa, que es una broma.

MALFLA: para decir mala suerte.

BRO: sinónimo de hermano/a. Colega. Correligionario. Kumpa. Ameo…

Nota: para lo que no le encuentre significado, por favor sírvase apelar a su imaginación y relea la columna NA.



(*) Politólogo - Asesor Parlamentario.