Es el costo de la canasta básica para no ser pobres Nacionales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por UNA FAMILIA NECESITO 51.775,6 PESOS

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La canasta básica aumentó 3,7% en noviembre y una familia necesitó $51.775,6 para no ser considerada pobre, informó ayer el INDEC.

La canasta alimentaria, que marca el nivel de indigencia, registró en el mismo mes un costo de $21.573,1, pero subió aún más, un 4,2%.

En los últimos doce meses la canasta alimentaria acumula un aumento del 37,7% y la básica del 40%.

En los primeros once meses del año, la canasta básica creció 33% y la alimentaria 38%.

El aumento de la canasta de noviembre, en comparación con octubre, se ubicó por encima del incremento de los precios minoristas, que fue del 3,2%.

El costo nominal de la canasta total en los primeros once meses del año aumentó $12.815 y el de la alimentaria subió $5.989.

En noviembre, el costo de la canasta básica total triplica el salario mínimo vital y móvil, que desde octubre se fijó en $18.900 para los trabajadores mensualizados.

La canasta alimentaria incluye los artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, en tanto que la básica total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.