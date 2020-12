Debió ser internado el senador Carlos Menem Nacionales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por A RAIZ DE UNA DESCOMPENSACION

BUENOS AIRES, 16 (Télam). - Carlos Saúl Menem, el ex Presidente y actual Senador Nacional, fue internado ayer, luego de que se descompensara en su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde vive desde que tuvo problemas de salud.

El riojano se encuentra alojado en el Sanatorio de los Arcos, en el barrio porteño de Palermo.

Según informaron voceros, su internación se debe a "una infección urinaria" y a un control general de salud. No obstante, aclararon que "se encuentra bien".

En julio pasado, Menem había recibido el alta médica tras haber estado internado en dos ocasiones: primero debió permanecer durante 15 días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral y pocos días después tuvo que ser hospitalizado por sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre.

Con el pasar de las jornadas, su salud fue mejorando. Luis De la Fuente, médico personal del ex mandatario, en su momento había explicado que "su salud mejoró mucho luego de la neumonía que tuvo", sostuvo el profesional.

De la Fuente aclaró que la afección "está controlada, igual que los niveles cardiológicos y de diabetes".

El dirigente peronista tiene mandato como senador por La Rioja hasta 2023 y hasta antes de la primera internación se había mantenido activo durante últimas semanas. De hecho, había participado de las sesiones virtuales de la Cámara Alta de la Nación.

Finalmente, el ex mandatario recibió el alta y Zulemita celebró la recuperación a través de un mensaje en la red social Twitter: "En casa, gracias a Dios, a los médicos, a todo el personal de salud, que fue parte de la recuperación de mi papá".