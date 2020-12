Fernández asume hoy la presidencia del Mercosur Nacionales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PRESIDENTE. Se mostró junto a Hugo Moyano.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández participará hoy de la Cumbre de Presidentes de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, donde la Argentina asumirá la presidencia pro témpore del bloque.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que el jefe de Estado participará de la Cumbre, a partir de las 11:00, de manera virtual desde la Residencia de Olivos.

De esta manera, la Argentina asumirá la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur) hasta el 30 de junio de 2021, cargo que actualmente ostenta su par uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Posteriormente, el Presidente tenía previsto viajar a Santa Fe para participar de la apertura del frigorífico Rosario de la empresa Coto, cuya actividad está prevista para las 16:00, pero finalmente no participará de la inauguración.

El frigorífico realizó una inversión de 20 millones de dólares, por parte del dirigente supermercadista Alfredo Coto, para mejoras tecnológicas, dado que exportará carne a los mercados de Asia y Europa.



EN CAMIONEROS

El presidente Alberto Fernández se mostró ayer junto al líder camionero, Hugo Moyano, y remarcó que su presencia en los sindicatos "no debe llamar la atención" porque "antes que nada" él es "un compañero".

"Que yo esté en los sindicatos no debe llamar la atención de nadie: en política, uno asume compromisos, de a quién quiere representar. Cuando hicimos el Frente de Todos tuvimos en claro que debíamos representar a los que peor estaban y a los que trabajan", sostuvo el mandatario.

Al encabezar el acto por el Día del Camionero, el jefe de Estado agregó: "Nunca quiero dejar de ser un compañero. Antes que nada soy un compañero y quiero seguir siéndolo. (El gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) es un compañero. (La vicepresidenta) Cristina (Kirchner) es una compañera. Estamos para ayudarlos, ponernos de su lado, ver de qué manera reconstruimos una Argentina que era tierra arrasada".

En ese marco, remarcó el crecimiento del Sindicato de Camioneros y afirmó que es "mérito de una gestión que lleva muchos años y se debe reconocer", ante lo cual celebró la figura de Moyano "proteste quien proteste, le guste a quien le guste, se enoje quien se enoje".