Sobre el acuerdo con Pfizer Nacionales 16 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que tiene "toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer" en torno a la vacuna contra el coronavirus, pero reveló que al laboratorio "la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva".

"Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, no puedo dejar de decir que fueron los primeros con los que negociamos", resaltó González García durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

En ese marco, el ministro de Salud afirmó que "la expectativa siempre fue importante, más allá de que tenga que ser refrigerada a menos de 80 grados y hemos buscado adecuar la logística para que podamos tener esa vacuna a esa temperatura".

"Mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva", explicó el funcionario nacional.

Respecto de la negociación con el laboratorio, describió: "Se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en Estados Unidos decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo, sino el Presidente (Alberto Fernández). Son condiciones un poco inaceptables".