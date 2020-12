El Top Race va a Entre Ríos Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Top Race se prepara para afrontar el próximo fin de semana, en Concepción del Uruguay, la sexta de las ocho fechas de su actual campeonato, que según informó la categoría seguirá en enero en Paraná y cerrará en febrero, en circuito a confirmar, para volver después de un intervalo a arrancar con el nuevo certamen de once fechas en el 2021.

La séptima fecha del vigente torneo será un fin de semana especial para la categoría, ya que compartirá escenario con el Súper TC2000, el 17 de enero, en Paraná. La última visita al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos fue en la apertura del campeonato 2019, el 24 de marzo, con la victoria de Agustín Canapino, que fue acompañado en el podio por Matías Rossi y Franco Girolami.

En tanto, aun resta definir el circuito que albergará la definición de este certamen, el 21 de febrero. Los protagonistas que se disputarán la corona llegarán a esa presentación habiendo descartado sus dos peores resultados en carrera y allí se podrían conocer recién los campeones también del Top Race Series y Top Race Junior.

Por su parte, también informó la categoría que el calendario 2021 estará compuesto por once fechas y que se “volverá al cronograma habitual de los últimos años corriendo los fines de semana que no haya actividad del Súper TC2000 y Turismo Carretera”. Si bien habrá un descanso entre el fin de un torneo y el inicio del otro, la intención del Top Race sería volver a ponerse en marcha durante el mes de marzo.