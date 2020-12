Intentarán que el cierre tenga algo de público Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por TURISMO CARRETERA

FOTO ACTC.ORG.AR INICIATIVA. Tribunas vacías en San Juan, para el domingo desean tener algunos espectadores.

La última fecha de Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana también en El Villicum, podría tener presencia de público. Así lo dio a entender el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en dialogo con Campeones. Las próximas horas serán claves para definir el tema pero lo cierto es que habría un número reducido de espectadores en las tribunas.

"Fue un ejemplo como se trabajó con los protocolos y estamos conversando con Hugo (Mazzacane). No quiero hacer un anuncio que después no podamos cumplir, pero conozco su predisposición", manifestó el mandatario.



ADELANTAR EL INICIO EN 2021

Hugo Mazzacane, quien acompañó al gobernador Sergio Uñac y al secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, anticipó cómo se planifica el calendario 2021. “Estimamos que empezaremos el campeonato de Turismo Carretera el 21 de febrero, y el 24 de enero lo haremos con el TC Mouras. Es lo que tenemos planificado y se lo hicimos llegar, como siempre, a Carlos García Remohí, presidente de la CDA del ACA”, expresó Mazzacane, sobre el comienzo de TC y también de TC Mouras un mes antes.

Consultado por Jorge Luis Legnani sobre la cantidad de competencias que podría tener el próximo ejercicio de TC, el dirigente indicó: “No es sencillo porque no sabemos qué pasará en el mundo. Todos esperamos tener la vacuna, para tener un campeonato normal de quince fechas en 2021. Nos costó mucho terminar este, pero felizmente ya estamos viendo el final”.

Ante el compromiso tomado para rearmar el calendario tras la interrupción obligada de las carreras motivada por la pandemia de Covid-19, Mazzacane aclaró que el cierre del certamen 2020 se pudo completar, y siendo el automoviismo la primera actividad deportiva en el país. “Esto es un trabajo de varios meses de charlas, con el secreteario de Deportes, y nos fuimos poniendo metas que pudimos cumplir. Hemos tenido algún tropiezo, y tuvimos que dar marcha atrás, pero pusimos el automovilismo en movimiento y nos sentimos felices con los pilotos”, aseguró el titular de la ACTC.